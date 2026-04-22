Klima

Bericht: Extremhitze bedroht Landwirtschaft und Ökosysteme

Fische mit Herzversagen, Kartoffeln im Hitzestress: Ein Bericht zeigt, wie Extremwetter Landwirtschaft und Ökosysteme weltweit bedroht. Wie damit umzugehen ist, sagen Experten.

Viele Pflanzen haben ab 30 Grad Hitzestress (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa
Viele Pflanzen haben ab 30 Grad Hitzestress (Archivbild)

Genf (dpa) - Nutztiere und -pflanzen leiden stark unter den Folgen der immer häufiger auftretenden Extremhitze-Ereignisse. Ökosysteme, Landwirtschaft und Existenzgrundlagen von mehr als einer Milliarde Menschen seien in Gefahr, heißt es im Bericht, den die Weltwetterorganisation (WMO) und die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zum Welttag der Erde an diesem Mittwoch veröffentlicht haben. 

Der menschengemachte Klimawandel hinterlasse deutliche Spuren. «Die Häufigkeit, Intensität und Dauer extremer Hitzewellen haben im Laufe des letzten halben Jahrhunderts stark zugenommen», berichten die Organisationen. «Die Risiken für die Agrar- und Ernährungssysteme sowie die Ökosysteme dürften in Zukunft in die Höhe schnellen.» 

Schweine, Hühner, Fische, Kartoffeln

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für die meisten Haustiere beginne der Hitzestress bereits ab 25 Grad, bei Hühnern und Schweinen noch früher, weil sie sich nicht durch Schwitzen kühlen könnten, heißt es in dem Bericht. Fische könnten Herzversagen erleben, wenn sie eine erhöhte Atemfrequenz aufrechterhalten müssen, weil bei extremen Hitzewellen in Gewässern der Gehalt an gelöstem Sauerstoff sinkt.

Bild

Bei den meisten wichtigen Anbaupflanzen kommt es bei Temperaturen über 30 Grad zu Ertragseinbußen, bei Kartoffeln, Gerste und einigen anderen sogar schon bei niedrigeren Temperaturen. Zudem zeigten Studien starke Zusammenhänge zwischen Hitzewellen und Bränden, die Wälder und Felder vernichten. Die Brandsaison dauere vielerorts heute länger als früher, und Brände seien intensiver als im langjährigen Durchschnitt. 

Kartoffeln sind besonders hitzeempfindlich. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Kartoffeln sind besonders hitzeempfindlich. (Archivbild)

Es drohen 250 Hitzetage in manchen Weltregionen 

Für Landwirte werde zudem die Arbeit schwieriger. Die Zahl der Tage, an denen es zu heiß für Arbeit etwa auf Feldern ist, könne bis Ende des Jahrhunderts in manchen Weltregionen auf 250 pro Jahr wachsen, so der Bericht. Genannt werden Südasien, Afrika südlich der Sahara und Zentral- und Südamerika.

Bild

Hinzu kämen wachsende Gefahren durch Dürren, Wassermangel sowie der Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten. In dem Bericht werden Anpassungsstrategien vorgeschlagen, etwa die Pflanzsaison anzupassen und Schatten für Felder und Arbeiter zu schaffen. Anpassungen seien aber nur eine begrenzte Lösung: «Ohne ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen, die die Ursachen des Klimawandels bekämpfen, werden Häufigkeit und Ausmaß extremer Hitze
die Bewältigungskapazitäten von Gemeinden und Ökosystemen immer öfter übersteigen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immer mehr Hitzestress: UN-Organisationen schlagen Alarm
Klimawandel

Immer mehr Hitzestress: UN-Organisationen schlagen Alarm

Wer in Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Fischerei arbeitet, ist immer öfter Hitzestress ausgesetzt. Das gefährde die Gesundheit, warnen UN-Organisationen - und regen konkrete Schutzmaßnahmen an.

22.08.2025

Sauerstoffmangel wegen Hitze - Fische in Gefahr
Wasserlebewesen

Sauerstoffmangel wegen Hitze - Fische in Gefahr

Fische sind bedroht, weil dem Wasser wegen der Wärme Sauerstoff zunehmend fehlt. Jeder Tropfen Wasser wird gebraucht.

02.07.2025

Wie eine Zikade Zuckerrüben und Kartoffeln bedroht
Landwirtschaft

Wie eine Zikade Zuckerrüben und Kartoffeln bedroht

Gummirüben und weiche Kartoffeln - ein kleines Insekt sorgt bei Zuckerrüben und Kartoffeln zunehmend für massive Verluste. Auch anderes Gemüse ist befallen. Was bedeutet das für Verbraucher?

09.06.2025

Klimabericht für Europa: Rekord bei Hitzestress
Alarmierende Studie

Klimabericht für Europa: Rekord bei Hitzestress

Überschwemmungen einerseits, Hitzewellen und Trockenheit andererseits: Das Wetter im vergangenen Jahr war für viele Menschen in Europa eine Herausforderung. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

22.04.2024

Gesundheit

Unicef: 460 Millionen Kinder in Südasien von Hitze bedroht

Unicef sorgt sich wegen extremer Hitze «um Babys, Kleinkinder, unterernährte Kinder und schwangere Frauen». In Südasien ist ein Großteil aller Kinder von den hohen Temperaturen betroffen.

07.08.2023