BGH verhandelt Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (9.00 Uhr) in Karlsruhe eine Klage des Medienunternehmens Axel Springer gegen Werbeblocker auf Internetseiten. Der Verlag argumentiert, der Werbeblocker verletze durch eine unzulässige Umarbeitung der Programmierung seiner Webseiten sein Urheberrecht. Die Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg.

Nach Ansicht des Hanseatischen Oberlandesgerichtes in Hamburg ist die Beeinflussung des Programmablaufs durch den Werbeblocker keine Umarbeitung des Programms. Es könne offenbleiben, ob die Dateien, die beim Webseitenaufruf an den Nutzer übermittelt würden, als Computerprogramm urheberrechtlich geschützt seien und der Verlag über die ausschließlichen Nutzungsrechte verfüge. Ob noch am Donnerstag ein Urteil fällt, ist unklar. (AZ: I ZR 131/23)