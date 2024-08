Bitcoin beschleunigt Talfahrt - Kurs unter 52.000 Dollar

Frankfurt/Main (dpa) - Der Bitcoin hat seinen schwersten Kurseinbruch seit mehr als zwei Jahren erlebt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Montag auf der Handelsplattform Bitstamp zwischenzeitlich sogar unter die Schwelle von 50.000 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Februar. Danach erholte sich die Digitalwährung wieder leicht auf knapp 52.000 Dollar. Seit Freitagabend hat der Bitcoin etwa 10.000 Dollar an Wert verloren. Einen vergleichbar starken Kurseinbruch hatte es zuletzt im Juni 2022 gegeben. Die zweitwichtigste Kryptowährung Ether wurde ebenfalls hart getroffen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bitcoin kräftig nachgegeben. Analyst Timo Emden von Emden-Research sprach von einem «Cocktail der Unsicherheit», der den Bitcoin derzeit belastet. «Insbesondere die neu entfachten Rezessionsängste in den USA erwischen Anleger auf dem falschen Fuß», sagte Emden. Zuletzt hatte es in den USA mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten gegeben. Vor allem löste ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht der US-Regierung Sorgen aus. Im Juli war die Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen.