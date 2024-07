Handel mit Ethereum-ETFs startet in den USA

Chicago (dpa) - Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC den Weg für börsengehandelte Fonds (ETF) in der Kryptowährung Ether freigemacht hat, wird der Handel der Ethereum-ETFs ohne weitere Verzögerung beginnen. Fünf ETFs würden künftig an der Chicago Board Options Exchange (CBOE) gehandelt, teilte die Options-Börse mit. Für das bekannteste Digitalgeld Bitcoin sind ETFs bereits seit Januar zugelassen. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin gegenüber dem US-Dollar um über 50 Prozent zugelegt.

Obwohl Experten mittel- und langfristig Kurssteigerungen durch die Ethereum-ETFs erwarten, sank der Ether-Kurs nach der Zulassung durch die SEC zunächst leicht, um dann am Morgen um rund 2,5 Prozent ins Plus zu drehen. Seit Jahresbeginn ist der Ether-Kurs ähnlich stark gestiegen wie der Bitcoin - von 2353 Dollar am 1. Januar auf aktuell 3514 Dollar (plus 49,4 Prozent).