Tech-Konzern

Blogger tyrannisiert: Ebay zahlt über 50 Millionen Dollar

Erst kam per Post ein Trauerkranz und dann eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske - so versuchten Ebay-Mitarbeiter, kritische Blogger einzuschüchtern. Das wird jetzt für Ebay richtig teuer.

Ebay zahlt mehr als 50 Millionen Dollar, weil Mitarbeiter der Online-Handelsplattform vor Jahren versuchten, ein Blogger-Ehepaar einzuschüchtern. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Ebay zahlt mehr als 50 Millionen Dollar, weil Mitarbeiter der Online-Handelsplattform vor Jahren versuchten, ein Blogger-Ehepaar einzuschüchtern. (Archivbild)

San Jose (dpa) - Weil einstige Mitarbeiter von Ebay Verfasser eines Online-Newsletters tyrannisiert hatten, zahlt die Online-Handelsplattform mehr als 50 Millionen Dollar. Davon gehen 46,15 Millionen Dollar (rund 40,5 Mio. Euro) direkt an das Blogger-Ehepaar, wie dessen Anwälte mitteilten. Mit weiteren sechs Millionen Dollar wird Ebay Nonprofit-Organisationen unterstützen.

Sieben ehemalige Ebay-Beschäftigte waren dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten. Unter den anonym zugeschickten Artikeln war auch ein Ratgeber-Buch über den Umgang mit dem Tod eines Partners. Bereits 2024 zahlte Ebay drei Millionen Dollar Strafe nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts.

Auch ehemaliger Ebay-Chef muss zahlen

Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige Ebay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter und regte an, dagegen vorzugehen. Wenig war nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren. Dennoch zahlt er jetzt dem Blogger-Ehepaar zwei Millionen Dollar zusätzlich zum Geld von Ebay und spendet eine Million Dollar an eine Stiftung, die sich für Redefreiheit einsetzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Blogger Ina und David Steiner aus der Kleinstadt Natick in Massachusetts hatten Ebay in einem Zivilprozess verklagt und die Zahlungen sind das Ergebnis eines nun erzielten Vergleichs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gamestop-Chef will nach Kauf massiven Stellenabbau bei Ebay
Online-Handel

Gamestop-Chef will nach Kauf massiven Stellenabbau bei Ebay

Wie genau Gamestop den Kauf der größeren Online-Plattform Ebay finanzieren will, ist weiter unklar. Aber der Chef hat schon große Pläne.

06.05.2026

Lukaschenko: Blogger Protassewitsch unser Geheimdienstagent
Belarus

Lukaschenko: Blogger Protassewitsch unser Geheimdienstagent

2021 zwang Belarus ein Zivilflugzeug zur Landung - und nahm den Blogger Roman Protassewitsch fest. Nun outet Machthaber Lukaschenko den Mann als seinen Agenten - der äußert sich selbst auch.

31.10.2025

Lange Haftstrafe wegen versuchten Mordes in Werkstatt
Prozess am Landgericht

Lange Haftstrafe wegen versuchten Mordes in Werkstatt

Mit einer Pistole mit Schalldämpfer schießt ein Schlossermeister auf einen Mitarbeiter, während dieser auf dem Boden liegend arbeitet. Nun fiel das Urteil in dem Fall.

14.08.2025

Industrie

Opel zahlt erneut Prämie an Mitarbeiter

15.02.2024

US-Unternehmen

Kritische Blogger tyrannisiert: Ebay zahlt Millionenstrafe

Mit Kakerlaken, einer blutverschmierten Schweinemaske und einem Trauerkranz haben Ebay-Beschäftigte versucht, kritische Blogger einzuschüchtern. Nun muss das Unternehmen eine Millionenstrafe zahlen.

12.01.2024