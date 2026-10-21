US-Flugzeugbauer

Boeing bekommt Zulassung für größte 737-Max-Variante

Ein neuer Software-Fehler drohte, die Zulassung der größten Variante des wichtigen Boeing-Modells 737 Max noch weiter hinauszuzögern. Doch nun ist der US-Flugzeugbauer am Ziel.

Die Boeing 737 Max 10 hat Platz für bis zu 230 Passagiere. (Archivbild) Foto: Lewis Joly/AP/dpa
Die Boeing 737 Max 10 hat Platz für bis zu 230 Passagiere. (Archivbild)

Seattle (dpa) - Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen die Zulassung für die größte Variante seines wichtigen Modells 737 Max bekommen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA gab grünes Licht - nachdem noch Ende September ein neues Problem aufgetaucht war. Die Behörde wollte vor einer Zertifizierung noch einen frisch bekanntgewordenen Software-Fehler prüfen. Dieser wurde dann jedoch nicht als Hindernis eingestuft.

Boeing hat für die Maschine mit bis zu 230 Sitzen mehr als 1.500 Bestellungen. Sie ist damit sehr wichtig für den US-Konzern im Wettbewerb mit dem europäischen Erzrivalen Airbus mit dem Modell A321neo. Die kleinste Variante des Boeing-Typs - 737 Max 7 - wurde im August zugelassen.

Flugzeugtyp mit Vorgeschichte

Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte. Mit den Folgen hat Boeing noch immer zu kämpfen. Bei zwei Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hatten bei der Zertifizierung der 737 Max durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt. Boeing musste die Produktion der 737 Max aussetzen - sie ist immer noch eingeschränkt.

Die 737 Max wurde nach weiteren Problemen oft als Pannen-Flugzeug bezeichnet. Für neue Zweifel an Boeings Qualitätsmanagement sorgte ein Zwischenfall, bei dem im Januar 2024 im Steigflug ein Rumpfteil einer fast neuen 737-Maschine herausbrach.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Software-Problem verzögert Zulassung neuer Boeing-Variante
US-Flugzeugbauer

Software-Problem verzögert Zulassung neuer Boeing-Variante

Boeing machte sich Hoffnungen, bald die Zulassung für die größte Variante des wichtigen Modells 737 Max zu bekommen. Doch ein neuer Software-Fehler bringt den Zeitplan erneut durcheinander.

29.09.2026

Neues Software-Problem bei Boeing 737 Max
US-Flugzeugbauer

Neues Software-Problem bei Boeing 737 Max

Boeing schien zuletzt die Qualitätsprobleme bei seiner einst als Pannen-Flugzeug kritisierten 737 Max in den Griff bekommen zu haben. Doch nun wird ein neuer Fehler bekannt.

27.09.2026

Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen
Airbus-Konkurrent

Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen

Die Zulassung neuer Modellvarianten von Boeings 737-Max-Familie stockte nach zwei Unglücken sowie Qualitätsproblemen beim Airbus-Rivalen. Jetzt darf aber wieder ein neuer Flugzeugtyp in Betrieb gehen.

03.08.2026

Flugzeugbauer

Boeing verbrennt Milliardensumme durch 737-Max-Krise

Der dramatische Zwischenfall mit einer Boeing 737-9 Max hat den Flugzeugbauer viel Geld gekostet. Auch der geplante Produktionsausbau stockt. Boeing verspricht einen Fokus auf Qualität.

24.04.2024

Luftverkehr

Nach Zwischenfall: Boeing 737-9 Max hebt wieder ab

Das Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max hat Konsequenzen für den Flugzeugbauer und den Produktionsausbau der Max-Familie. Erste 737-9 werden derweil schon bald wieder Passagiere befördern.

25.01.2024