Bundesregierung will «vernünftige» KI-Regulierung

Jena (dpa) - Die Bundesregierung will eine zu strenge Regulierung der Künstlichen Intelligenz in der Europäischen Union verhindern. «Das Wichtigste ist jetzt, eine vernünftige KI-Verordnung auf der europäischen Ebene hinzubekommen», sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Auftakt des Digital-Gipfels der Bundesregierung in Jena in einem Podcast des Digitalverbandes Bitkom. «Da kann man sehr viel richtig machen, man kann aber auch einiges falsch machen», sagte der Vizekanzler.