Keine Ausnahme von EU-Verbot

Dänemark stoppt Nerzzucht

In der Corona-Pandemie tötete Dänemark aus Sorge vor dem Virus 15 Millionen Nerze. Später wurde die Zucht wieder erlaubt. Jetzt kommt das endgültige Aus: Spätestens 2029 ist Schluss mit Pelzfarmen.

Jahrzehntelang wurden in Dänemark Millionen Nerze in kleinen Käfigen gehalten. (Archivbild) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa
Jahrzehntelang wurden in Dänemark Millionen Nerze in kleinen Käfigen gehalten. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Wenn im kommenden Jahr ein EU-weites Verbot der Nerzzucht in Kraft tritt, will Dänemark keine Ausnahmeregelung beantragen. Damit endet die Zucht der Pelztiere nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren spätestens 2029. «Ein Wirtschaftszweig sollte nicht allein deshalb fortbestehen, weil es ihn schon lange gibt», sagte der zuständige Minister für Natur und Tierwohl, Christian Rabjerg Madsen, laut einer Mitteilung. «Er muss auch für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Tiere sinnvoll sein.»

Die Regierung habe sich für den Tierschutz entschieden - und daher beschlossen, keinen Antrag auf eine Ausnahmeregelung einzureichen, wie es die Vorgängerregierung ursprünglich geplant hatte. Das EU-Verbot der Nerzhaltung tritt demnach am 7. August 2027 in Kraft.

Skandal um Massenkeulung von Nerzen in der Corona-Pandemie

Dänemark zählte früher zu den führenden Ländern bei der Nerzzucht - der Erwerb hat in dem Land eine lange Tradition. In der Corona-Pandemie hatte Regierungschefin Mette Frederiksen aus Sorge vor einer Mutation des Virus im November 2020 aber verkündet, dass alle mehr als 15 Millionen Nerze in dem Land getötet werden sollten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wie sich später allerdings herausstellte, fehlte der Regierung für die Entscheidung zu dem Zeitpunkt die Rechtsgrundlage. Die Halter mussten teuer entschädigt werden. Das löste eine riesige Debatte aus. 2023 wurde die Nerzzucht in viel kleinerem Ausmaß wieder aufgenommen. Inzwischen gibt es nur noch sieben Nerzfarmen in Dänemark.

Im Sommer 2025 kam der Nerz auf die EU-Liste invasiver Arten. Dänemark stimmte damals gegen die EU-Verordnung, die die Zucht und Produktion von Nerzen verbietet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was das Hantavirus von der Corona-Pandemie unterscheidet
Faktencheck

Was das Hantavirus von der Corona-Pandemie unterscheidet

Nach mehreren Hantavirus-Infektionen auf einem Kreuzfahrtschiff sehen manche in sozialen Netzwerken den Ausbruch einer neuen Pandemie. Warum der Vergleich mit Corona überhaupt nicht passt.

13.05.2026

Lockdown-Jahrestag

Drosten: Gut durch die Corona-Pandemie gekommen

Am 22. März 2020 begann der erste harte Lockdown in der Corona-Pandemie. Vier Jahre später blickt Virologe Christian Drosten positiv auf die deutsche Reaktion zurück.

22.03.2024

Krankheiten

Corona-Impfstoff: WHO empfiehlt Verzicht auf Ursprungs-Virus

Die WHO möchte, dass Covid-Vakzine neu zusammengesetzt werden, «um den Schutz vor symptomatischen Krankheitsverläufen zu verbessern.» Dafür sei ein Einlenken notwendig.

18.05.2023

Covid-19

EU-Gesundheitsbehörde zieht Lehren aus Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie ist offiziell für beendet erklärt. Die EU-Gesundheitsbehörde will nun wertvolle Lektionen daraus ziehen. Denn: Die nächste Pandemie kommt bestimmt.

02.05.2023

Covid-19

Lauterbach sieht Corona-Pandemie als beendet an

«Pandemie erfolgreich bewältigt», verkündet Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er lobt die Bewältigungsstrategie und die Vernunft der Bevölkerung. Der SPD-Politiker räumt jedoch auch Fehler ein.

05.04.2023