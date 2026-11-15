Einschlafzucken schreckt viele auf - muss man Hilfe suchen?

Salzburg (dpa) - Abends wegdämmern und plötzlich ein Zucken oder einen Ruck verspüren - das Phänomen vor dem Einschlafen ist weit verbreitet und meist harmlos. Für einige Menschen ist es jedoch mehr als eine kuriose Eigenheit, wie eine Studie eines Teams der Universität Salzburg zeigt. Für die im Fachjournal «PLOS Mental Health» veröffentlichte Untersuchung hat die Gruppe um Erstautorin Tanja Grünberger 194 Erwachsene aus Österreich und Deutschland online befragt.

Die plötzliche kurze Muskelkontraktion beim Wegdämmern kann im ganzen Körper gleichzeitig oder in einzelnen Körperteilen auftreten. Und es gibt noch mehr Einschlafphänomene: «Die Teilnehmer beschrieben nicht nur Zuckungen, sondern auch das Gefühl zu fallen, Herzrasen, Lichtblitze oder laute Knalle sowie starke Gefühle von Alarm oder Angst», sagte Grünberger.

Von den Befragten erlebten 96 mindestens einmal pro Woche ein plötzliches Aufschrecken oder Aufwachen beim Einschlafen ohne erkennbaren äußeren Auslöser. Im Durchschnitt geschah dies bei Menschen dieser Gruppe (Betroffene) in knapp zwei Nächten pro Woche. Die anderen 98 erlebten das gar nicht oder seltener als einmal pro Woche.

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Auf die Bevölkerung übertragen lasse sich der Anteil von rund 50 Prozent Betroffenen nicht, sagte Mitautor Manuel Schabus der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Befragten seien über Flyer, soziale Medien oder auf anderen Wegen zur Online-Umfrage animiert worden. «Die Teilnahme war also freiwillig, und an einer solchen Umfrage nehmen eher Menschen teil, die das Phänomen kennen.»

Die Studie zitiert Schätzungen anderer Forschungsteams, denen zufolge etwa 60 bis 70 Prozent der Menschen zumindest gelegentlich Einschlafzuckungen haben. Rund 10 Prozent berichten demnach, dass diese täglich auftreten. Möglicherweise erinnerten sich viele Menschen nach dem Erwachen nicht an solche Ereignisse.

Manchmal mehr als Muskelzuckungen

Als häufigste Symptome nannten die Betroffenen in der Studie Muskelzuckungen, Traumerleben, Fallgefühle sowie Kribbeln oder Taubheit. Sie werden den Angaben zufolge oft von Herzklopfen, erhöhter Herzfrequenz oder schneller Atmung begleitet.

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Manche Menschen reagieren ängstlich auf das Muskelzucken (Illustration)

Viele Betroffene berichteten von Alarmiertheit oder erhöhter Wachsamkeit direkt nach dem Aufschrecken, aber auch von Verwirrung, Angst oder dem Gefühl akuter Bedrohung. Genannt wurden auch traumartige Erlebnisse, die häufig Themen wie Fallen oder räumliche Orientierungslosigkeit beinhalteten. Ein Großteil der Betroffenen gab dennoch an, nach der Unterbrechung meist rasch wieder einzuschlafen

Ob die Störungen klinisch relevant sind, wurde nicht ermittelt. «Wir haben keine Diagnosen gestellt, sondern die Symptombelastung mit etablierten Fragebögen in Selbstauskunft erhoben», erläuterte Schabus. Ob im Einzelfall eine behandlungsbedürftige Störung vorliege, lasse sich nur im klinischen Gespräch klären. Die Studie zeige jedoch die Vielfalt der Symptome, die für viele Menschen harmlos seien, für einige aber nicht. Häufig versuchten Betroffene, ihre Gedanken beim Einschlafen gezielt umzulenken.

Einschlafzucken kann Schlafqualität mindern

Im Vergleich zur Kontrollgruppe berichteten die Betroffenen über schlechtere Schlafqualität, stärkere Schlafstörungen, mehr Angst und depressive Symptome. Ob die Einschlafzuckungen diese Belastungen begünstigen, es umgekehrt ist oder beides zusammenhängt, blieb in der Studie offen. Bei der Tagesschläfrigkeit unterschieden sich die beiden Gruppen nicht.

Die Forschenden weisen darauf hin, dass die Daten auf Selbstauskünften beruhen und objektive Schlafmessungen fehlen. Von vorneherein ausgeschlossen wurden unter anderem Menschen mit Restless-Legs-Syndrom, Schlafapnoe, Epilepsie oder Parkinson.

Die Symptome seien sehr wenig erforscht, sagte Dieter Riemann, Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und selbst nicht an der Analyse beteiligt. Es sei schwierig, sie objektiv im Schlaflabor zu untersuchen, weil sie nur von kurzer Dauer und nicht vorherzusehen seien. Er verwies darauf, dass die Studie sich auf Befragte konzentriert habe, die mindestens einmal pro Woche Symptome haben - die Folgen des Phänomens dürften daher nicht überschätzt werden. «Die meisten Menschen zeigen dieses wohl eher deutlich seltener.»

Foto: Elisa Schu/dpa Beine, Arme und andere Körperteile können beim Einschlafen Zucken. (Illustration)

Was hilft?

Eine zufriedenstellende Erklärung, warum die Symptome auftreten, gebe es bislang nicht. «Aufgrund der Tatsache, dass fast jeder Mensch ein solches Phänomen schon mal erlebt hat und letztendlich keinerlei negative Langzeiteffekte bekannt sind, wird es prinzipiell als harmlos betrachtet», sagte Riemann. «Das wäre auch ein erster Schritt im Umgang mit Betroffenen - eben auf die Harmlosigkeit hinweisen, um Befürchtungen zu entkräften.»