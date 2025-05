«Enshrouded» als bestes deutsches Computerspiel geehrt

Berlin (dpa) - Das Survival-Actionspiel «Enshrouded» des Frankfurter Studios Keen Games ist der große Gewinner bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Bei einer Bühnenshow in Berlin setzte sich die Produktion in der mit 100.000 Euro am höchsten dotierten Kategorie «Bestes Deutsches Spiel» und in der Kategorie «Beste Innovation und Technologie» durch, für die es zusätzlich 40.000 Euro gibt.