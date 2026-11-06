Wetterphänomen

EU: 13,5 Millionen Euro für El-Niño-Vorbereitung in Afrika

Seit Beginn der Messungen wurde noch kein so starker El Niño registriert wie der nun erwartete. Die EU unterstützt nun afrikanische Länder bei der Vorbereitung.

Die Vereinten Nationen rechnen mit beispielloser Stärke beim Wetterphänomen El Niño und womöglich verheerende Folgen. (Archivbild) Foto: Dita Alangkara/AP/dpa
Die Vereinten Nationen rechnen mit beispielloser Stärke beim Wetterphänomen El Niño und womöglich verheerende Folgen. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Damit sich das östliche und südliche Afrika besser auf das vermutlich folgenreiche Wetterphänomen El Niño vorbereiten kann, stellt die EU 13,5 Millionen Euro bereit. Das Geld soll in besonders gefährdeten Gebieten eingesetzt werden, teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit.

Sechs Millionen Euro sollen etwa nach Somalia fließen, damit Evakuierungsstandorte besser vorbereitet und Gesundheits- und Ernährungsangebote ausgebaut werden können. Eine Million Euro soll in Kenia die Vorsorge in besonders gefährdeten Gebieten stärken, eine weitere in Uganda die laufenden Hilfsmaßnahmen angesichts der anhaltenden Ernährungsunsicherheit ausweiten. Im südlichen Afrika und in der Region des Indischen Ozeans sind 5,5 Millionen Euro für vorausschauende Maßnahmen und frühzeitige Hilfsmaßnahmen vorgesehen, um die Auswirkungen abzumildern.

Die Vereinten Nationen rechnen mit einer beispiellosen Stärke des Wetterphänomen El Niño und womöglich verheerenden Folgen. El Niño ist ein natürliches Phänomen im Pazifik, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Es wird nicht durch den Klimawandel verursacht, kann dessen Folgen aber zusätzlich verschärfen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus erreichte die Meerestemperatur an der Oberfläche des zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik, der von dem Klimaphänomen besonders betroffen ist, im Oktober den Rekordwert von 29,94 Grad Celsius. Damit lag sie weit über der Temperatur bei vergangenen starken El-Niño-Ereignissen, etwa in den Jahren 2015/2016 und 1997/1998.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
WMO: beispiellos starker El Niño - Schock für Weltwirtschaft
Wetterphänomen

WMO: beispiellos starker El Niño - Schock für Weltwirtschaft

Seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren wurde noch kein so starker El Niño registriert wie der nun erwartete. Von welcher Temperaturabweichung die Weltwetterorganisation nun ausgeht.

21.10.2026

Wetter

El Niño geht dem Ende zu - La Niña könnte kommen

Das Wetterphänomen El Niño könnte im Lauf der nächsten Monate zu Ende gehen. Dafür steht laut Weltwetterorganisation (WMO) wahrscheinlich La Niña vor der Tür.

03.06.2024

Klima

Hitze - Australien ruft Wetterphänomen El Niño aus

Seit Tagen sind die Temperaturen in Australien für die Jahreszeit viel zu hoch. Wegen Waldbrandgefahr bleiben Schulen geschlossen. Jetzt ruft das Land formal das Wetterereignis El Niño aus.

19.09.2023

Klima

Weltwetterorganisation: Welt jetzt unter El-Niño-Einfluss

Seit Monaten befürchtet, jetzt Realität: das Wetterphänomen El Niño. Es kann in vielen Weltregionen für Dürre, Hitze oder Überschwemmungen sorgen. Und es kann die Erderwärmung befeuern.

04.07.2023

Klima

Wetterphänomen El Niño kostet Weltwirtschaft viele Billionen

Für dieses Jahr rechnen Experten mit dem Wetterphänomen El Niño. Dessen globale Kosten seien um ein Vielfaches höher als bisher vermutet, berechnet eine Studie.

19.05.2023