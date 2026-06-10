Experte: Deutscher als erster Europäer am Mond noch denkbar

Wien (dpa) - Raumfahrtexperte Ludwig Moeller hält es weiterhin für möglich, dass ein Deutscher als erster europäischer Astronaut Richtung Mond fliegt. Überraschend hatte die Nasa gestern angekündigt, dass der Italiener Luca Parmitano 2027 beim Mond-Programm «Artemis» mitfliegt - allerdings bei der Mission «Artemis 3», die in Erdnähe bleiben soll. Moeller, Leiter des Raumfahrt-Thinktanks Espi mit Sitz in Wien, betonte: «Die Auswahl von Luca Parmitano (...) steht auch nicht in Konflikt mit dem Ziel eines deutschen Astronauten als erstem Europäer auf dem Mond, da "Artemis-3" keine Mission zum Mond ist.»

Bei der rund zweiwöchigen Mission ist anders als ursprünglich geplant keine Mondlandung vorgesehen. Stattdessen soll das Koppeln des Raumschiffs «Orion» mit Mondlandesystemen getestet werden. Die Mission soll dazu dienen, die Technik für eine geplante Mondlandung vorab zu testen, möglichst nahe an der Erde.

Transatlantische Zusammenarbeit bleibt weiter wichtig

Der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher, hatte der Deutschen Presse-Agentur zuvor gesagt, Parmitano sei wegen des Anforderungsprofils ausgesucht worden. Die Nasa habe explizit einen Testpiloten gesucht und Parmitano sei der einzige Testpilot im Astronautencorps der Esa.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Im November hatte Aschbacher gesagt, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, Esa-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden. Zuerst sei Deutschland an der Reihe. Wegen Änderungen am Programm muss mittlerweile aber neu über Plätze für Esa-Astronauten verhandelt werden.