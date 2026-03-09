Expertin: Meteor hunderte Kilometer entfernt sichtbar

Heidelberg/Koblenz (dpa) - Eine hell leuchtende Feuerkugel am Himmel, die am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten hat, ist einer Expertin zufolge auch aus großer Entfernung noch sichtbar gewesen. Hunderte Kilometer entfernt habe man sie noch sehen können, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Es habe auch Sichtungen in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich oder der Schweiz gegeben.

Sie selbst habe den Himmelskörper zufälligerweise auch privat gesehen. Das sei «ein schönes Lichtspektakel» gewesen. Man habe ihn über mehrere Sekunden hinweg beobachten können, sagte Liefke.

In Koblenz (Rheinland-Pfalz) hatte ein Meteorit ein Hausdach beschädigt. An sich seien die Teile aber vollkommen ungefährlich, sagte Liefke. Es handele sich vereinfacht gesagt um ganz normale Steine - die aus dem Weltall kommen.

Meteoriteneinschlag passiert selten

Trifft ein Meteoroid aus dem All auf die Lufthülle der Erde, zerfällt er oft in viele kleine Stücke. Manche davon verglühen, andere landen auf der Erde. Diese Brocken nennt man Meteoriten. Meteoriten stammen nach Angaben von Experten meist aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und können mehrere Milliarden Jahre alt sein. Sie sind Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems.