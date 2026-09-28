ECDC-Wochenbericht

Fast 1.600 West-Nil-Fälle in Europa registriert

In Europa wurden dieses Jahr schon deutlich mehr lokale West-Nil-Fälle registriert als in den vergangenen Gesamtjahren. Besonders betroffen ist dabei ein Land.

Eine Mücke saugt Blut aus der Haut. (Archivbild) Foto: Andreas Lander/dpa-Zentralbild/dpa
Eine Mücke saugt Blut aus der Haut. (Archivbild)

Solna/Schweden (dpa) - Seit dem Frühjahr sind in Europa deutlich mehr als 1.500 West-Nil-Fälle registriert worden, bei denen die Menschen sich im eigenen Land angesteckt haben - also nicht auf Auslandsreisen. Mit rund 696 der insgesamt 1.569 Fälle ist Italien am stärksten betroffen, wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit Stand 23. September mitteilte. Dahinter folgen Griechenland mit 355 Fällen, Spanien (125 Fälle), Frankreich (102), Rumänien (91), Nordmazedonien (69) und Serbien (46). Auffällig ist eine Häufung von 28 Fällen in den Niederlanden.

Deutschland ist mit 4 Fällen gelistet - aufgetreten im Rhein-Pfalz-Kreis, in Leipzig sowie in Berlin (2 Fälle). In Italien sind die Infektionen fast flächendeckend über das ganze Land verteilt, mit Schwerpunkten um Rom, Padua und Mailand. In Spanien dagegen sind laut ECDC lediglich die südwestliche Region Extremadura und der westliche Teil von Andalusien betroffen. 

Rekordhalter ist das Jahr 2018 mit insgesamt 2.083 Fällen

Mit Stand 3. September waren der Behörde insgesamt 61 Todesfälle gemeldet worden, 49 Menschen starben allein in Italien und Griechenland. Die bislang gemeldeten Fälle übertreffen die in den vergangenen Jahren in Europa registrierten Zahlen deutlich: Im Gesamtjahr 2025 wurden laut ECDC 1.112 Fälle registriert, 2024 waren es insgesamt 1.436, und auch 2022 wurden mit 1.339 relativ viele Fälle dokumentiert. Rekordhalter ist jedoch nach wie vor das Jahr 2018 mit insgesamt 2.083 Fällen.

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Das West-Nil-Virus unter dem Elektronenmikroskop. (Archivbild) Foto: Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa
Das West-Nil-Virus unter dem Elektronenmikroskop. (Archivbild)

Das West-Nil-Virus wird laut Robert Koch-Institut (RKI) hauptsächlich von Stechmücken zwischen wildlebenden Vögeln übertragen. Die Mücken können aber auch Menschen und andere Säugetiere infizieren.

Etwa 20 Prozent der Menschen, die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, entwickeln West-Nil-Fieber - eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung. Nur etwa jede 100. infizierte Person erkrankt schwer. Das West-Nil-Fieber heile in der Regel komplikationslos aus, schreibt das RKI, nur bei schwer erkrankten Patienten seien Spätfolgen relativ häufig.

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