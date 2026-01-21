Bild
Internet-Statistik DE-CIX

Globaler Datenverkehr steigt deutlich an

26,99 Tbit/s – so viel Daten rauschten am Rekordtag durchs Netz: Ein Champions-League-Kracher hat das Internet an seine Grenzen gebracht. Was steckt hinter dem rasanten Wachstum?

Im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr weltweit erneut angestiegen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr weltweit erneut angestiegen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Datenverkehr im Internet nimmt immer größere Ausmaße an. DE-CIX, einer der weltweit führenden Internetknoten-Betreiber, verzeichnete im Jahr 2025 an seinen Standorten weltweit einen Zuwachs des Datenverkehrs um rund 16 Prozent auf 79 Exabyte. 

Im vergangenen Jahr sorgten erneut Fußballspiele der Uefa Champions League für die Tagesrekorde. Der weltweit höchste Datendurchsatz wurde am 9. Dezember 2025 mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) an allen DE-CIX Standorten erzielt. 

An diesem Tag trafen die Fußballmannschaften der UEFA Champions League zum sechsten Spieltag zusammen. Früher wurden große Spiele hauptsächlich über lineares TV geschaut. Heute erfolgt ein großer Teil der Nutzung über Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video, DAZN, RTL+ und Sky Go, über Apps und Smart-TVs sowie über Mobilgeräte.

Allzeithoch durch Fußball

Unter anderem traf an diesem Rekordtag Eintracht Frankfurt auf den FC Barcelona und unterlag in einer spannenden Partie nach einer Halbzeitführung doch noch knapp mit 2:1. Der Datenrekord von 26,99 Tbit/s entspricht in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden. An diesem Tag verzeichnete auch der Internetknoten seinen eigenen Allzeitrekord von 18,73 Tbit/s.

Wirtschaftsfaktor Netz-Knoten

DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den größten Datenaustauschpunkten gehört. Die vorgelegte Datenstatistik umfasst nicht nur den Frankfurter Netzknoten, sondern auch die Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und an anderen DE-CIX-Standorten, die mehr als 3.400 lokale, regionale und globale Netzwerke miteinander verknüpfen. 

Der Netzknoten in Frankfurt treibt seit Jahren den Bau von neuen Rechenzentren in der Main-Region an. Damit ist die Region Frankfurt der führende Cloudstandort Europas.

