Bild
Fast-Food-Deal

Hotdog-Marke Nathan's für 450 Millionen Dollar verkauft

76 Hotdogs in zehn Minuten ist der aktuelle Rekord beim jährlichen Wettessen auf Coney Island. Die Würstchenfirma, deren Name fest mit dem Wettbewerb verbunden ist, wird nun verkauft.

Nathan's ist international für das Hotdog-Wettessen auf Coney Island bekannt. (Archivbild) Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa
Nathan's ist international für das Hotdog-Wettessen auf Coney Island bekannt. (Archivbild)

New York (dpa) - Der Würstchen-Spezialist Nathan's Famous, bekannt als Namensgeber des Hotdog-Wettessens auf Coney Island, wechselt für 450 Millionen Dollar den Besitzer. Käufer ist der Fleischkonzern Smithfield Foods, der seit 2014 bereits die Lizenz für Produktion und Verkauf von Nathan's-Produkten in den USA und Kanada hielt. Diese Lizenz war bis 2032 befristet.



Der Firmengeschichte zufolge eröffnete Nathan Handwerker seinen ersten Hotdog-Stand am Vergnügungspark von Coney Island im Jahr 1916. Die Familie übergab in den 80er Jahren die Kontrolle an Investoren. Das traditionelle Hotdog-Wettessen findet am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli unter großen Nathan's-Logos am ersten Lokal der Firma statt. Der aktuelle Rekordhalter Joey Chestnut schluckte 2021 binnen zehn Minuten 76 Hotdogs.

