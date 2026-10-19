Mars-Mission

«Idefix» fliegt zu Marsmond – Japanische Raummission startet

Japan will erstmals Proben von einem der Marsmonde zur Erde holen. Mit an Bord der Raumsonde: ein kleiner deutsch-französischer Rover namens «Idefix».

Ein Modell von Idefix am DLR in Oberpfaffenhofen gibt einen Eindruck von dem Einsatz. Foto: Ehsan Monajati/dpa
Ein Modell von Idefix am DLR in Oberpfaffenhofen gibt einen Eindruck von dem Einsatz.

Tanegashima (dpa) - Eine japanische Raumsonde ist samt dem deutsch-französischen Rover «Idefix» Richtung Mars aufgebrochen. Eine H3-Rakete hob erfolgreich mit der Sonde von Japans Weltraumbahnhof Tanegashima auf der gleichnamigen Insel im Südwesten des Landes ab. Ziel der Raumfahrtmission «MMX» (Martian Moons eXploration) ist der Marsmond Phobos. Dort soll der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtbehörde CNES entworfene «Idefix» im Jahr 2029 aufsetzen. 2031 sollen dann mit einem Rückkehrmodul erstmals Proben von Phobos zur Erde gebracht werden. 

Wie entstanden die Monde des Mars?

Die Marsmonde Phobos und Deimos sind neben dem Erdmond die beiden einzigen Monde im inneren Sonnensystem mit seinen Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars. Sie sind viel kleiner als der Erdmond und nicht kugelförmig, sondern unregelmäßig geformt. Der größte Durchmesser von Phobos beträgt knapp 27 Kilometer, der von Deimos 15 Kilometer. Phobos umkreist dabei den Mars in geringerer Entfernung als Deimos. 

Die «MMX»-Mission zu Phobos soll unter anderem die Frage klären helfen, wie die beiden Marsmonde entstanden - ob sie eingefangene Asteroiden sind oder aber nach einem Meteoriteneinschlag auf dem roten Planeten entstanden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mission zum Mars: Rover «Idefix» bereit zum Start
Flug zum Marsmond Phobos

Mission zum Mars: Rover «Idefix» bereit zum Start

Wie kam der Mars zu seinen Monden? Aufklären helfen soll das ein Rover, der gerade mal so groß wie eine Getränkekiste ist.

31.08.2026

Airbus baut Landeplattform für europäischen Mars-Rover
Raumfahrt

Airbus baut Landeplattform für europäischen Mars-Rover

Der Rosalind-Franklin-Rover der europäischen Weltraumorganisation Esa soll nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten suchen.

29.03.2025

Rostiger Planet: Woher der Mars seinen Rot-Ton hat
Planeten

Rostiger Planet: Woher der Mars seinen Rot-Ton hat

Der Mars glänzt als einziger Planet rötlich am Himmel. Zur Ursache gibt es überraschende Erkenntnisse.

25.02.2025

Auf in den Weltraum - Globale Pläne für Reisen ins All
Raumfahrt 2025

Auf in den Weltraum - Globale Pläne für Reisen ins All

Die unendlichen Weiten des Alls müssen noch warten: Das Ziel großer Raumfahrtnationen bleibt erst mal der Mond. Involviert sind immer stärker Privatunternehmen.

05.12.2024

Raumfahrtpläne 2024

Geht es 2024 wieder zum Mond?

Ein halbes Jahrhundert nach den US-Mondlandungen wollen mehrere Nationen zurück auf den Mond. Zumindest bei einer ersten Stippvisite könnten die US-Amerikaner erneut die Nase vorn haben.

29.12.2023