Kälte in Florida - Test für Mondmission verschoben

Cape Canaveral (dpa) - Wegen außergewöhnlich niedriger Temperaturen und starker Winde im US-Bundesstaat Florida muss die US-Raumfahrtbehörde Nasa den Startplan für die erste bemannte Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert anpassen. Der eigentlich für dieses Wochenende geplante unbemannte Bodentest von «Artemis 2» könne nun frühestens Anfang kommender Woche durchgeführt werden, teilte die Nasa mit.

Bei dem sogenannten «Wet Dress Rehearsal» werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet. Der eigentliche Start könne danach frühestens am 8. Februar stattfinden. Danach gibt es erstmal bis April zahlreiche weitere Startmöglichkeiten.

Teile der USA vor weiterem Wintersturm

Meteorologen sagen für das Wochenende für einige Teile von Florida so niedrige Temperaturen vorher wie seit Jahrzehnten nicht mehr - zeitweise Minusgrade und möglicherweise sogar etwas Schnee. Auch für andere Teile des Landes - vor allem südöstliche Bundesstaaten wie Georgia, Tennessee, North Carolina und Virginia - ist für das Wochenende ein Wintersturm vorhergesagt. Bereits am vergangenen Wochenende war ein verheerender Wintersturm über große Teile der USA gezogen.

Das Raketensystem für «Artemis 2» - bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel - steht bereits auf dem Startplatz auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Nasa-Ingenieure haben angesichts der Temperaturen die Heizkapazitäten des Systems angepasst.

Astronauten-Crew bereits in Quarantäne