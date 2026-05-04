Internationaler Hebammentag

Kaiserschnittrate erreicht Rekordwert in deutschen Kliniken

Jede dritte Geburt im Krankenhaus ist ein Kaiserschnitt. So hoch war der Anteil noch nie seit der Wiedervereinigung. Aber die regionalen Unterschiede sind groß.

Das Statistische Bundesamt hat neue Infos zur Zahl der Kaiserschnitte. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Das Statistische Bundesamt hat neue Infos zur Zahl der Kaiserschnitte. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Noch nie seit der Wiedervereinigung wurden mehr Kinder in Kliniken per Kaiserschnitt geboren. Mit 33 Prozent erreichte der Anteil der Kaiserschnitte an den Klinik-Geburten den seither höchsten Wert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

654.600 Frauen haben 2024 im Krankenhaus entbunden, 215.900 von ihnen per Kaiserschnitt. Seit 1991 hat sich die Kaiserschnittrate der Statistik zufolge mehr als verdoppelt: Damals waren nur 15 Prozent aller Klinikgeburten ein Kaiserschnitt.

Höchster Anteil in Hamburg 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«In Bezug auf die Geburtshilfe gibt es in Deutschland große regionale Unterschiede», so die Statistiker. Am höchsten war der Anteil der Entbindungen per Kaiserschnitt in Hamburg mit 36,4 Prozent. Es folgte das Saarland mit einer Kaiserschnittrate von 35,9 Prozent und Hessen mit 35,6 Prozent. Den niedrigsten Anteil von Kaiserschnitten an den Klinik-Geburten gab es in Sachsen (27,4 Prozent), gefolgt von Brandenburg (27,6 Prozent) und Berlin (29,9 Prozent).

Kaum Saugglocke und Zange

Neben dem Kaiserschnitt gibt es noch weitere, wenn auch seltener angewandte Methoden der Geburtshilfe, wie das Amt anlässlich des Internationalen Hebammentags am 5. Mai berichtet. Eine Saugglocke wurde bei 6,7 Prozent der Entbindungen im Jahr 2024 eingesetzt, eine Geburtszange bei 0,2 Prozent der Entbindungen. 60,1 Prozent der Frauen im Krankenhaus haben auf natürlichem Weg entbunden.

Hebammen meist fest angestellt

Hebammen und Entbindungspfleger spielen bei Geburten sowie der Begleitung von Frauen während und nach der Schwangerschaft eine wichtige Rolle. Im Jahr 2024 leisteten rund 12.900 Angehörige dieses Berufsstands Geburtshilfe in deutschen Krankenhäusern. Das waren 3,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 89 Prozent waren fest angestellt, der Rest waren sogenannte Belegkräfte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Höchstwert bei Entbindungen mit Kaiserschnitt
Geburtshilfe

Höchstwert bei Entbindungen mit Kaiserschnitt

Immer häufiger kommen Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Binnen 30 Jahren hat sich der Anteil dieser operativen Eingriffe fast verdoppelt.

05.05.2025

Klinik-Report: Ambulante Versorgung vieler Senioren möglich
Krankenhäuser

Klinik-Report: Ambulante Versorgung vieler Senioren möglich

Alte Menschen machen in den hessischen Krankenhäusern einen immer höheren Anteil aus. Oft muss sich um sie besonders gekümmert werden, doch in den Kliniken gibt es immer weniger Personal.

30.04.2025

Gesundheit

Hebammen-Mangel: Geburtshelferinnen fordern Anerkennung

Zu wenig Personal, zu geringe Bezahlung: Die Wertschätzung von Geburtshilfe in Deutschland hat deutlichen Nachholbedarf - nicht nur bei der Bezahlung.

03.05.2024

Familie

Wie ein Krankenhaus Hebammen zurück in den Kreißsaal lockt

27.06.2023

Intimität der häuslichen Geburt in die Klinik holen
Heppenheim

Intimität der häuslichen Geburt in die Klinik holen

Seit fünf Jahren gibt es im Kreiskrankenhaus in Heppenheim das Angebot des hebammengeleiteten Kreißsaals.

15.05.2023