ChatGPT-Firma

Kalifornien verklagt OpenAI wegen Hacking-Attacken

Die Hacking-Attacke von KI-Software des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat Sorgen um Risiken der Technologie befeuert. Jetzt gibt es auch eine Klage des Bundesstaats, in dem OpenAI zu Hause ist.

Künstliche Intelligenz von OpenAI hackte sich unter anderem in Systeme der KI-Firma Hugging Face. (Archivbild) Foto: Richard Drew/AP/dpa
Künstliche Intelligenz von OpenAI hackte sich unter anderem in Systeme der KI-Firma Hugging Face. (Archivbild)

Sacramento (dpa) - Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den ChatGPT-Entwickler OpenAI wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen Künstliche Intelligenz (KI) verklagt. OpenAI habe gefährliche KI-Modelle entwickelt und sie ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen getestet, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta bei Ankündigung der Klage. Der Bundesstaat wirft der Firma unter anderem unfairen Wettbewerb durch Missachtung von Sorgfaltspflichten vor. OpenAI hat den Sitz in der kalifornischen Tech-Metropole San Francisco.

Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von OpenAI hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach KI des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und hackte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face. Wie sich danach herausstellte, drang auch KI anderer Entwickler – des OpenAI-Rivalen Anthropic sowie von Google und dem Facebook-Konzern Meta – bei Tests in Systeme anderer Unternehmen ein.

Bonta verwies insbesondere darauf, dass die Attacke auf Hugging Face zunächst der angegriffenen Firma und nicht OpenAI auffiel. Der ChatGPT-Entwickler habe die öffentliche Sicherheit missachtet und Profit über die Interessen der Menschen gestellt, sagte er.

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