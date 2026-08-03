Künstliche Intelligenz

KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus

Palantir baute sich über Jahre den Ruf einer Firma auf, die Muster in großen Datenmengen finden kann. Nach Militär und Behörden wollen nun auch US-Unternehmen stärker davon profitieren.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert. (Archivbild)

Miami (dpa) - Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel.

Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als neun Prozent. Palantir hob die Umsatzprognose für das gesamte Jahr an und übertraf mit der Vorhersage für das laufende Quartal die Markterwartungen.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.

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Hohe Nachfrage in USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar.

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