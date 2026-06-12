Ersatz für Fachkräfte

KI so schlau wie Akademiker? Ifo: Erste Firmen denken nach

Jede fünfte Firma glaubt: KI könnte Akademiker ersetzen. Doch wie viel Vertrauen steckt dahinter – und wo sehen Unternehmen die Grenzen der Technik?

Einer Ifo-Umfrage zufolge glaubt jede fünfte Firma in Deutschland, dass KI sogar Akademiker teils ersetzen kann. (Archivbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Einer Ifo-Umfrage zufolge glaubt jede fünfte Firma in Deutschland, dass KI sogar Akademiker teils ersetzen kann. (Archivbild)

München (dpa) - Eine gar nicht so kleine Minderheit der deutschen Unternehmen traut der Künstlichen Intelligenz nach einer Befragung des Ifo-Instituts bereits den teilweisen Ersatz von Akademikern zu. Ein knappes Fünftel (19,2 Prozent) von knapp 3000 im Mai befragten Firmen hält es demnach für leicht oder sogar sehr leicht, an Stelle von Arbeitnehmern mit Fach- beziehungsweise Hochschulabschluss von KI unterstützte Arbeitnehmer ohne entsprechende Qualifikation zu setzen. Und 15 Prozent der Unternehmen schätzen es demnach auch als leicht bis sehr leicht ein, erfahrene Kolleginnen und Kollegen durch unerfahrene auszutauschen, denen die KI hilft.

«KI verändert die Arbeitswelt und kann in manchen Bereichen auch formale Qualifikationen und Erfahrungen teilweise ersetzen», sagte Ifo-Wissenschaftlerin Anna Ruffert. Befragt wurden ausschließlich Unternehmen, die bereits KI einsetzen. Der höchste Anteil von Unternehmen, die KI für zumindest in Teilbereichen ebenso geeignet halten wie qualifizierte Fachkräfte, findet sich laut Ifo im Handel mit 28,6 Prozent.

Eine absolute Mehrheit der Unternehmen hält es demnach zwar weiter für schwer oder gar nicht möglich, Arbeitskräfte mit Fach- oder Hochschulabschluss durch KI-unterstützte Menschen mit geringerer Qualifikation zu ersetzen. Doch allzu groß ist diese Mehrheit mit 55,4 Prozent nicht. Das Ifo-Institut stellte diese Frage nach Worten der Wissenschaftlerin zum ersten Mal, deshalb gibt es keine Vergleichswerte aus der Vergangenheit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo: Jeder fünfte Selbstständige besorgt über eigene Zukunft
Konjunktur

Ifo: Jeder fünfte Selbstständige besorgt über eigene Zukunft

Die geschäftliche Lage wird für viele Selbstständige und Kleinstunternehmen schlechter, ergibt eine Umfrage des Ifo-Instituts. Die Wirtschaftsforscher sprechen von einem Tiefststand.

19.05.2026

Quereinstieg in Lehrerberuf für Akademiker wird erleichtert
Bildung

Quereinstieg in Lehrerberuf für Akademiker wird erleichtert

Nur in einem Fach unterrichten statt wie bisher in zwei: Hessen will Uni-Absolventen den Quereinstieg in den Lehrerberuf ebnen. Dies ist eine der Neuigkeiten zum Schulstart nächste Woche.

23.08.2024

Faeser: Mobilfunker müssen China-Technik in 5G-Netz ersetzen
Huawei und Co

Faeser: Mobilfunker müssen China-Technik in 5G-Netz ersetzen

Mobilfunknetze bilden das Rückgrat einer vernetzten Gesellschaft. Technik aus China soll dabei keine Rolle mehr spielen. Wegen Sicherheitsbedenken soll sie in den kommenden Jahren ausgemustert werden.

11.07.2024

Umfrage

Mehrheit glaubt nicht, dass KI sie im Job voll ersetzen kann

Wie wirkt sich KI in der Zukunft auf unsere Arbeit aus? Eine Umfrage zeigt, dass viele Deutsche glauben, nicht vollständig ersetzt werden zu können. Aber: Knapp ein Viertel sieht das anders.

08.06.2023

Börse

Aktie von Snapchat-Firma bricht um ein Fünftel ein

Snapchat verwöhnte Anleger lange mit rasantem Wachstum, doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Die Abkühlung des Werbemarktes lässt das Geschäft schrumpfen.

28.04.2023