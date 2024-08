Hessen reformiert Quereinstieg in Lehrerberuf für Akademiker

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um künftig mehr Kräfte für den Lehrerberuf zu gewinnen, reformiert Hessen die Anforderungen für alle Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit Universitätsabschlüssen. Wer einen Master, ein Diplom oder einen Magister hat, kann künftig gemäß dem Studiengang und nach erfolgreichem Referendariat durchgängig in einem Schulfach unterrichten. Das Kultusministerium in Wiesbaden teilte zum Start in das neue Schuljahr mit, dass ein entsprechender Gesetzentwurf noch in diesem Jahr in den Landtag eingebracht werden soll.