Quote der Lehrer ohne Verbeamtung steigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - An öffentlichen Schulen in Hessen ist die Quote der Lehrer ohne Verbeamtung in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen. Im Schuljahr 2019/2020 lag der Wert bei gut 15 Prozent, im Schuljahr 2023/2024 bei mehr als 19 Prozent, wie aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Gesamtzahl der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen stieg im gleichen Zeitraum von 58.430 auf knapp 64.780. Der überwiegende Teil ist verbeamtet.