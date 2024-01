Rund 120 Lehrkräfte quittierten 2022 den Schuldienst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der verbeamteten und angestellten Lehrer, die ihren Dienst in Hessen quittierten, ist in den Jahren 2018 bis 2022 gestiegen. Allerdings ist die Zahl im Verhältnis zur Gesamtzahl der Lehrkräfte sehr niedrig. Während vor sechs Jahren noch 39 Lehrerinnen und Lehrer die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis verlangten, waren es 2022 insgesamt 122 Lehrkräfte. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag hervor. Demnach kündigten 2022 insgesamt 106 angestellte Lehrer und Lehrerinnen, 2018 waren es noch 81 gewesen.