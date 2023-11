Rund 570 Quereinsteiger fangen im Schuldienst an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von 2018 bis 2022 haben 570 Männer und Frauen im Quereinstieg eine Lehrstelle an einer hessischen Schule angenommen oder eine Weiterbildung als Förder- oder Grundschullehrkraft begonnen. Für das Jahr 2023 sei die Bewerbungsfrist für den Quereinstieg in den Schuldienst an Haupt- und Realschulen noch nicht beendet, teilte das Kultusministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden mit. Im Gymnasialbereich gibt es diese Möglichkeit nicht.