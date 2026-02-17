Gesundheit

Klimakrise begünstigt Zecken – mehr Hirnhautentzündungen

Milde Winter sorgen dafür, dass Zecken kaum noch eine Pause einlegen. Fachleute warnen: Sie erwarten neue Höchststände bei der Zahl der Hirnhautentzündungen durch FSME.

Es ist auch mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, warnte die Stuttgarter Parasitologin Ute Mackenstedt im Vorfeld des 8. Süddeutschen Zeckenkongress in Stuttgart.(Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Es ist auch mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, warnte die Stuttgarter Parasitologin Ute Mackenstedt im Vorfeld des 8. Süddeutschen Zeckenkongress in Stuttgart.(Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Zecken könnten im vergangenen Jahr so viele Hirnhautentzündungen verursacht haben wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht. «Die Auswertungen laufen noch, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass wir die schon sehr hohen Zahlen von 2024 übertroffen haben werden», sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München zu den Fällen von Frühsommer-Meningoen­ze­phalitis (FSME). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Es sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, warnte die Parasitologin Ute Mackenstedt im Vorfeld des 8. Süddeutschen Zeckenkongresses in Stuttgart.

Dobler: Risiko hat sich dramatisch erhöht

Zecken sind inzwischen ganzjährig aktiv, sie erobern selbst kühle Berglagen und verbreiten das FSME-Virus in ganz Deutschland. Mit der gestiegenen Verbreitung und Aktivität der Zecken nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die an der von Zecken übertragenen Hirnhautentzündung (FSME) erkranken. «Das Risiko einer Infektion hat sich dramatisch erhöht», sagte Dobler.

Bislang wurde der höchste Wert mit 704 FSME-Erkrankungen im Jahr 2020 gemessen. «Aktuell haben wir 693 gesicherte FSME-Fälle in 2025», sagte Dobler. Hinzu kämen 100 Verdachtsfälle, die gerade geprüft würden, so Dobler, der Deutschlands nationales Konsiliarlabor für FSME leitet. Es überprüft unklare Diagnosen, beobachtet aber auch die Epidemiologie und Ökologie der Erkrankung. 

Ganz Deutschland ist ein Risikogebiet

Nach Angaben von Dobler und Mackenstedt stehen Baden-Württemberg und Bayern mit etwa 85 Prozent der Krankheitsmeldungen weiter an der Spitze der FSME-Risikogebiete. Ein ansteigender Trend auf niedrigem Niveau sei in allen Bundesländern zu beobachten. «Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Deutschland inzwischen ein FSME-Risikogebiet ist», sagte Mackenstedt.

Ursache für die steigenden Zahlen ist aus Sicht der Experten vor allem der Klimawandel. Zecken gingen nicht mehr in die Winterpause, weil die Temperaturen einfach zu hoch seien, sagte die Leiterin des Fachgebiets Parasitologie an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Hinzu kommt, dass viel mehr Zecken die im Mittel seltener werdenden Frosttage überleben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wo Zecken schon jetzt unterwegs und gefährlich sind
Infektionen

Wo Zecken schon jetzt unterwegs und gefährlich sind

In ganz Deutschland kann man inzwischen durch einen Zeckenstich mit FSME-Viren infiziert werden. Behörden sollten die Risikogebiete neu definieren, fordert ein Experte.

25.02.2025

Zecken in der Stadt auch in der kalten Jahreszeit aktiv
Gesundheitliche Gefahren

Zecken in der Stadt auch in der kalten Jahreszeit aktiv

Zecken mögen milde Temperaturen - und die herrschen mancherorts inzwischen auch in der eigentlich kühlen Jahreszeit. Wird es bald keine Zecken-Saison mehr geben?

17.10.2024

Vorsicht vor Zecken in Mannheim und der Region: Mehr FSME-Fälle erwartet
Zecken

Vorsicht vor Zecken in Mannheim und der Region: Mehr FSME-Fälle erwartet

Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis sind Risikogebiet. Warum die Gefahr einer Infektion steigt und wer sich impfen lassen sollte.

26.02.2024

Experten warnen vor Infektionen: Zecken sind bereits aktiv
Krankheiten

Experten warnen vor Infektionen: Zecken sind bereits aktiv

Die vergangenen Monate boten Zecken prächtiges Wetter zum Überleben. Entsprechend aktiv sind die blutsaugenden Parasiten bereits.

20.02.2024

Gesundheit

Experten: Klimawandel lässt Zecken-Risiko in Höhen steigen

Schnell hat man sich in der Natur eine Zecke gefangen. Die Plagegeister können die Hirnhautentzündung FSME übertragen. Die Zahl der Fälle steigt, die der Risikogebiete auch. Aber die Zeckengefahr scheint immer noch nicht ganz ernst genommen zu werden.

14.04.2023