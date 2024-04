Wie können KI-Waffen kontrolliert werden?

Wien (dpa) - Eine internationale Konferenz in Wien soll Schwung in die langjährigen Bemühungen zur Regulierung von Autonomen Waffensystemen bringen. Österreichs Außenministerium lud zu dem heute beginnenden Treffen, nachdem Expertengespräche am Sitz der Vereinten Nationen in Genf in den vergangenen zehn Jahren zu keinen diplomatischen Verhandlungen über ein Regelwerk geführt hatten.