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Kryptomarkt reagiert gelassen auf Wahlerfolg der Demokraten

Trotz des Sieges der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen bleibt die befürchtete Verkaufswelle am Kryptomarkt aus. Warum Anleger die neuen Mehrheiten im Kongress unaufgeregt aufnehmen.

Kryptowährungen wie Bitcoin reagierten gelassen auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Kryptowährungen wie Bitcoin reagierten gelassen auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. (Symbolbild)

New York/Washington (dpa) - Der Kryptomarkt hat weitgehend unbeeindruckt und gelassen auf den Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen (Midterms) reagiert. Entgegen mancher Befürchtungen blieb ein Kursrutsch aus: Zwar fiel der Kurs des Bitcoin nach den ersten Hochrechnungen unter 76.000 US-Dollar, legte dann aber sogar leicht zu und kletterte wieder in Richtung der Marke von 78.000 US-Dollar. Auch führende Digitalwährungen wie Ether, Solana oder der Binance-eigene Token BNB verzeichneten moderate Kursgewinne.

Dass die Märkte die Nachricht so ruhig aufnahmen, liegt Händlern zufolge vor allem daran, dass der Ausgang der Abstimmung an den Finanzmärkten keine Überraschung mehr war. Auf Krypto-Wett- und Prognoseplattformen wie Polymarket war ein Stimmenzuwachs der Demokraten bereits im Vorfeld mit Wahrscheinlichkeiten von teils über 90 Prozent nahezu vollständig eingepreist worden.

Gleichwohl bedeutet der Wahlausgang für die Krypto-Branche eine veränderte politische Gemengelage in Washington. In den maßgeblichen Ausschüssen des US-Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften nun wieder Politiker den Ton angeben, die Digitalwährungen traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner. Branchenbeobachter rechnen daher damit, dass parlamentarische Vorstöße für industriefreundliche Regeln und Initiativen wie der «CLARITY Act» künftig auf deutlich größere Hürden stoßen werden.

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