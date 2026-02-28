Lilly lebt mit seltener Krankheit und viel Lebensmut

Dresden (dpa) - Jeder Tag zählt. Für Menschen wie Lilly Hiebenthal gilt das besonders. Die 20-Jährige aus dem sächsischen Dorf Böhla leidet an einer seltenen Immunkrankheit. Weltweit sind davon nur etwa 20 Fälle erfasst. Ein Gendefekt lässt ihr Immunsystem nicht richtig arbeiten. Deshalb hat sie ständig mit Erkältungssymptomen, Hautekzemen und aktuell mit einer Darmentzündung zu tun. Das alles geht einher mit Erschöpfung. Dennoch ist sie lebensfroh. «Ich bin für jeden Tag dankbar - so, wie er ist», sagt die junge Frau.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vier Millionen Menschen in Deutschland haben Seltene Erkrankung

In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Allein in Deutschland müssen etwa vier Millionen Patienten mit einer solchen Diagnose leben. Oft sind diese Krankheiten nicht heilbar und schmälern die Lebenserwartung. Weltweit sind gut 8.000 Krankheiten als «selten» registriert. Was viele Betroffene eint: Der Leidensweg bis zur Diagnose ist lang. Im Schnitt vergehen fünf Jahre. Um das Schicksal Betroffener stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wird der letzte Tag im Februar jedes Jahr als «Tag der Seltenen Erkrankungen» begangen.

Lilly Hiebenthal hat für sich eine besondere Art «Relativitätstheorie» entwickelt, sie relativiert nach dem Motto: «Es könnte noch schlimmer sein.» Es gebe Betroffene, denen es viel schlechter gehe als ihr. «Ich bin dankbar dafür, was ich alles machen kann und was bei mir noch funktioniert. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass ich es nie anders kennengelernt habe.» Bei ihr wurde die Erkrankung schon mit sechs Jahren festgestellt. Äußerlich sieht man sie ihr nicht an. Das Lachen hat sie nicht verlernt.

«Es gibt auch Momente, wo mich das alles nervt.»

Natürlich gebe es immer wieder Zweifel, räumt Lilly Hiebenthal ein, die derzeit am Universitätsklinikum Leipzig eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten absolviert. Ihre Berufswahl sei nicht zufällig erfolgt. Sie habe so viel wie möglich über Krankheiten erfahren wollen. «Ich wusste schon immer, worauf ich aufpassen muss. Es gibt auch Momente, wo mich das alles nervt. Dann bin ich traurig, nicht so problemlos wie andere leben zu können. Aber schließlich hat jeder sein Päckchen zu tragen.»

Lilly Hiebenthal sieht ihre Erkrankung als «Herausforderung», so beschreibt sie es. Im Grunde sei sie dankbar dafür, dass sie das abgekommen habe und nicht ihre beiden Brüder, die 15 und 2 Jahre alt sind. Lieber nehme sie das alles auf sich. «Klar, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Das sei das Unvorhersehbare an ihrer Erkrankung. Aber gerade deswegen wolle sie jeden Tag so nehmen, wie er kommt und einfach dankbar sein.»

Foto: Sebastian Kahnert/dpa Dr. Timmy Strauß betreut als Arzt am Universitätsklinikum Dresden Patienten, die an einer Seltenen Erkrankung leiden.

Für Timmy Strauß vom Dresdner Universitätsklinikum ist Lilly Hiebenthal mit ihrem Lebensmut eine ideale Patientin. «Sie ist sehr taff. Wir bewundern sie, weil sie mehrere Probleme gleichzeitig bewältigt. Andere würden da wohl lieber den Kopf in den Sand stecken.» Doch sie gehe aktiv mit ihrer Krankheit um, bleibe stets mit den Ärzten in Kontakt. «Es gibt andere Patienten, bei denen das nicht so gut läuft.»

Oft erleben Patienten bis zur Diagnose eine jahrelange Odyssee

In Dresden betreut das Universitätscentrum für Seltene Erkrankungen (USE) Patienten wie Lilly Hiebenthal - auch Leidtragende aus Bayern, Brandenburg und Thüringen. Fachärzte verschiedener Disziplinen sitzen hier zusammen, um eine geeignete Therapie für jeden Fall zu entwickeln.

Viele Patienten sind froh, wenn ihr Leiden endlich einen Namen hat. «Allein das hilft ihnen manchmal enorm, auch wenn man ihre Krankheit nicht heilen kann», sagt Strauß. Denn viele würden bis zur Diagnose oft eine jahrelange Odyssee von Facharzt zu Facharzt durchleben. Wenn die Diagnose dann feststehe, fühlten sich Betroffene endlich ernst genommen.

Heilung könnte nur eine Stammzelltransplantation bringen

Nicht immer lasse sich ein Behandlungsansatz finden, räumt Strauß ein. Auch bei Lilly Hiebenthal habe man nicht das eine Medikament, das alle Probleme löse. «Wir behandeln die verschiedenen Symptome.» Sie bekomme Immunglobuline, um das Immunsystem besser gegen Infekte zu schützen. In den letzten Monaten habe man verschiedene Medikamente gegen die Beschwerden im Darm gegeben. Heilung könnte nur eine Stammzelltransplantation bringen.

Foto: Sebastian Kahnert/dpa Das Universitätscentrum für Seltene Erkrankungen in Dresden hat im vergangenen Jahr rund 600 Patientinnen und Patienten behandelt.

«Das ist aber ein sehr aufwendiges Prozedere, was auch mit einem Risiko verbunden ist», berichtet der Arzt. Bei der Patientin sei man in diesem Punkt noch in der Findungsphase. Die Erkrankung dürfe nicht zu weit fortgeschritten und der Patient müsse noch in einem stabilen Zustand sein.

Lilly Hiebenthal kann beim Rückblick auf ihre Krankengeschichte nicht behaupten, dass im Laufe der Zeit alles besser geworden wäre - ganz im Gegenteil. Gerade seit der Pubertät habe sich das von Jahr zu Jahr komplizierter angefühlt. Seit anderthalb Jahren mache ihr der Darm zu schaffen, zehn Kilogramm habe sie abgenommen. «Man muss testen, was helfen könnte und was nicht.»

Zahl Seltener Erkrankungen nimmt zu - wegen besserer Diagnostik

Strauß ist nicht überrascht, dass die Zahl Seltener Erkrankungen zunimmt. «Wir finden viel mehr davon, weil wir einen besseren Zugang zur genetischen Diagnostik haben.» An verschiedenen Unikliniken Deutschlands gibt es die Möglichkeit, bei Verdacht auf eine genetische Erkrankung eine Genomsequenzierung vornehmen zu lassen. In manchen Fällen kann dann eine zielgerichtete Behandlung beginnen.