Infektion mit Parasiten

Michigan: Erste Tote nach Durchfallwelle

Die USA zählen bereits Tausende bestätigte Fälle der Darmerkrankung Cyclosporiasis. Nun sind in Michigan erstmals in diesem Zusammenhang Menschen gestorben.

In den USA breitet sich eine durch einen Parasiten verursachte Durchfallwelle aus. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
In den USA breitet sich eine durch einen Parasiten verursachte Durchfallwelle aus. (Symbolbild)

Lansing (dpa) - Im Zusammenhang mit einer durch einen Parasiten verursachten Durchfallwelle in den Vereinigten Staaten sind nach Behördenangaben erstmals zwei Menschen im US-Bundesstaat Michigan gestorben. «Laut Krankenakten litten beide Personen an erheblichen Vorerkrankungen, die durch Cyclosporiasis und Dehydration verschlimmert worden sein könnten», hieß es vom Gesundheitsministerium des Bundesstaates.

Zugleich stellte die Behörde klar, dass die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen seien. «Todesfälle durch Cyclosporiasis sind in den Vereinigten Staaten selten», hieß es weiter.

In den vergangenen Wochen war es in den USA zu einer Durchfallwelle gekommen. Jüngsten Angaben der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juli 6.707 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen erfasst. 423 Menschen seien in Krankenhäuser gekommen. Nahezu alle Bundesstaaten hätten Fälle gemeldet.

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Behörden verdächtigten Eisbergsalat

Die Ursache hinter den Erkrankungen ist weiterhin unklar. Die US-Lebensmittelbehörde FDA vermutete klein geschnittenen Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Quelle des Parasiten, obwohl Testergebnisse dies bislang nicht belegen. Eine Probe des Unternehmens Taylor Farms in Mexiko sei «falsch positiv» auf den Parasiten Cyclospora getestet worden. Die Behörde habe sich entschuldigt, teilte Taylor Farms mit.

Dennoch deuteten Rückverfolgungsuntersuchungen der FDA weiterhin auf geschnittenen Eisbergsalat des Unternehmens als Verursacher des Ausbruchs hin, schrieb die Behörde Mitte Juli. Die FDA werde die Ermittlungen fortsetzen und sicherstellen, dass betroffene Produkte vom Markt genommen würden.

Symptome: Wässriger Durchfall

Der Parasit wird nach Angaben der CDC in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.

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