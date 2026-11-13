Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück

Redmond (dpa) - Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.