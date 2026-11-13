Nach Cloud-Ausfall

Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück

Eine stundenlange Störung bei Cloud-Diensten von Microsoft traf viele Unternehmen und Verbraucher. Der Software-Riese äußert sich nun zu den Gründen.

Laut Microsoft sorgte ein hausgemachtes Problem für den stundenlangen Ausfall von Cloud-Angeboten. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Laut Microsoft sorgte ein hausgemachtes Problem für den stundenlangen Ausfall von Cloud-Angeboten. (Archivbild)

Redmond (dpa) - Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.

Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört.

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