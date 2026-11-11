Umweltverschmutzung

Mikroplastik im Blut von Tapir und Ameisenbär nachgewiesen

Mikroplastik ist längst viel mehr als nur ein Problem der Meere. Eine Studie aus Brasilien zeigt, wie weit die winzigen Partikel in die Lebensräume von Wildtieren vorgedrungen sind.

Auch fernab der Zivilisation lebende Wildtiere sind von der Mikroplastik-Verschmutzung betroffen. Foto: Jan Woitas/dpa
Auch fernab der Zivilisation lebende Wildtiere sind von der Mikroplastik-Verschmutzung betroffen.

Campo Grande (dpa) - Mikroplastik ist inzwischen in Tieren aus entlegensten Erdregionen nachweisbar. In einer Studie fanden Forscher solche Partikel im Blut von Flachlandtapiren und Großen Ameisenbären aus verschiedenen Regionen Brasiliens. In 43 der insgesamt 47 untersuchten Tiere entdeckten sie die winzigen Kunststoffpartikel, deren Konzentration mit der Nähe zu menschlicher Infrastruktur und Abfallentsorgungsanlagen zunahm, wie das internationale Forschungsteam im Fachjournal «Nature» berichtet.

Besonders bemerkenswert war der Nachweis im Pantanal. In dem größten Feuchtgebiet der Erde und einer der artenreichsten Regionen weltweit fanden die Wissenschaftler Mikroplastik im Blut aller untersuchten Tiere, obwohl diese mehr als 65 Kilometer von der nächsten Bebauung und mehr als 112 Kilometer von der nächsten Abfallentsorgungsanlage entfernt lebten.

Belastung steigt mit menschlichem Einfluss auf Lebensräume

Für die Studie untersuchten die Forscher zwischen Februar 2021 und November 2022 Blutproben von 26 Flachlandtapiren (Tapirus terrestris) und 21 Großen Ameisenbären (Myrmecophaga tridactyla). Die Tiere stammten aus dem Abholzungsgebiet am südlichen Rand des Amazonasgebiets, aus dem Cerrado - Brasiliens Feuchtsavannen im Südosten - und aus dem Pantanal. Mit Hilfe von GPS-Daten verfolgten die Wissenschaftler die Bewegungen der Tiere und verglichen deren Lebensräume mit den gemessenen Mikroplastikmengen.

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Die Forscher stellten fest, dass die Mikroplastikbelastung mit dem menschlichen Einfluss auf die Lebensräume der Tiere zusammenhing. Je näher die Tiere an Bebauung und Abfallentsorgungsanlagen lebten, desto höher waren tendenziell die gemessenen Werte. Auch in abgelegene Regionen könnten die Partikel über Luft und Gewässer gelangen, heißt es.

Mikroplastik inzwischen weit verbreitet

Mikroplastik ist längst nicht mehr nur ein Problem der Meere. Die winzigen Kunststoffteilchen wurden unter anderem bereits in Ackerböden, auf Berggipfeln, in entlegenen Wäldern, Gletschern und Flussauen nachgewiesen. Sie gelangen über verschiedene Wege in die Umwelt: Flüsse transportieren Plastik in Überschwemmungsgebiete, in der Landwirtschaft können Folien und verunreinigter Kompost zur Belastung beitragen.

Auch über die Atmosphäre werden die Partikel verbreitet und können sich weit entfernt von menschlichen Siedlungen ablagern. Welche Auswirkungen die Mikro- und Nanopartikel auf Ökosysteme und die menschliche Gesundheit haben, ist bisher nicht abschließend geklärt.

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