Mission zur Planetenverteidigung: «Hera» startet zu Asteroid

Darmstadt (dpa) - Asteroiden aus dem All ist die Menschheit nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert wie noch vor Jahrzehnten. Was in Hollywood-Blockbustern wie «Armageddon» actiongeladene Science Fiction war, könnte zur realistischen Möglichkeit werden. Die nach einer griechischen Göttin benannte Mission «Hera» der europäischen Raumfahrtagentur Esa soll dazu beitragen - starten soll sie im Oktober.