Monate fast ohne Regen - Droht ein schlimmer Dürresommer?

Leipzig (dpa) - Die anhaltende Dürre hat zunehmend Folgen für Wald und Landwirtschaft. Beim Anfang April gesäten Mais könnten die Jungpflanzen regional kaum noch Wasser aus dem Boden ziehen und blieben mickrig, erklärt Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Generell seien derzeit vor allem die frisch angelegten Kulturen in Gefahr. «Sie haben noch keine so tief reichenden Wurzeln, und Böden trocknen immer zuerst oben aus.» Im Wald steigt das Risiko für Brände.