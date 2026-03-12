Psychologie

Multitasking stößt laut Studie auch mit Übung an Grenzen

Viele Menschen glauben, mit genug Training mehrere Dinge gleichzeitig erledigen zu können. Eine neue Studie stellt diese Annahme jedoch infrage.

Selbst mit Training kann das Gehirn Forschern zufolge zwei Aufgaben nicht wirklich gleichzeitig erledigen (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Selbst mit Training kann das Gehirn Forschern zufolge zwei Aufgaben nicht wirklich gleichzeitig erledigen (Symbolbild)

Halle (dpa) - Auch mit viel Training kann das menschliche Gehirn zwei Aufgaben nicht wirklich gleichzeitig erledigen. Stattdessen arbeitet es diese Aufgaben weiterhin nacheinander ab, wie eine im Fachjournal «Quarterly Journal of Experimental Psychology» veröffentlichte Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Fernuniversität in Hagen und der Medical School Hamburg zeigt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Versuch mit zwei Sinnesaufgaben

Für die Untersuchung bearbeiteten die Versuchspersonen zwei Aufgaben parallel: Sie sollten mit der rechten Hand die Größe eines kurz eingeblendeten Kreises anzeigen und gleichzeitig sagen, ob ein abgespielter Ton hoch, mittel oder tief war. Gemessen wurde, wie schnell sie reagierten und wie viele Fehler sie machten. Die Tests wurden über mehrere Tage hinweg wiederholt.

Mit zunehmender Übung wurden die Teilnehmenden zwar schneller und machten weniger Fehler. Lange galt ein solcher Trainingseffekt als Hinweis darauf, dass das Gehirn Aufgaben mit genügend Übung parallel verarbeiten kann.

«Dieses als Virtually Perfect Time Sharing bekannte Phänomen galt lange als Hinweis auf echte Parallelverarbeitung im Gehirn und als Nachweis dafür, dass unser Gehirn grenzenlos multitaskingfähig ist», sagte der Psychologe Torsten Schubert von der Universität Halle. Die neuen Ergebnisse sprächen jedoch gegen diese Annahme. 

Grenzen der Verarbeitung

Den Forschenden zufolge optimiert das Gehirn die Reihenfolge der einzelnen Verarbeitungsschritte, sodass sie sich weniger gegenseitig behindern. «Unser Gehirn ist sehr geschickt darin, Prozesse hintereinander zu reihen», erklärte Schubert. Diese Optimierung habe jedoch Grenzen.

Das Forschungsteam konnte nämlich auch nachweisen, dass bei kleinsten Veränderungen an den Aufgaben die Fehlerquote höher wurde und die Probanden länger brauchten, um die Aufgaben zu lösen. An drei durchgeführten Experimenten nahmen 25 Personen teil.

Die Erkenntnisse seien auch für den Alltag relevant: Multitasking könne etwa beim Autofahren oder in Berufen mit vielen parallelen Aufgaben zum Risiko werden, sagte der Psychologe Tilo Strobach von der Medical School Hamburg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Google-KI kann selbstständig Aufgaben erledigen
Künstliche Intelligenz

Neue Google-KI kann selbstständig Aufgaben erledigen

Bislang erzeugen KI-Systeme Inhalte wie Texte, Bilder und Videos. Google will nun mit einer neuen Generation seines Systems Gemini einen Schritt weitergehen und virtuelle Assistenten ermöglichen.

11.12.2024

Von wegen grenzenlos: Ärger in Schengen über Kontrollen
Grenzkontrollen

Von wegen grenzenlos: Ärger in Schengen über Kontrollen

Schengen steht für ein grenzenloses Europa. Der luxemburgische Ort liegt im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich. In der Region kommen die angekündigten Grenzkontrollen gar nicht gut an.

15.09.2024

Forschung

Digitales Arbeiten, KI und Veränderungen für unser Gehirn

Digitales Arbeiten fordert das Gehirn ganz ordentlich. Auch der Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT kann Prozesse im Oberstübchen verändern. Was macht das mit unserer Steuerzentrale?

23.01.2024

Gesellschaft & Soziales

Ein warmes Glücksgefühl - Die Psychologie des Spendens

Ältere Menschen, Frauen, Menschen mit höherer Bildung, größerer Lebenszufriedenheit und religiöse Menschen spenden häufiger als andere. Dahinter steckt allerdings nicht nur reiner Altruismus.

07.07.2023

Ernährung

Studie: Süßigkeiten verändern das Gehirn

Vielen Menschen fällt es schwer, die Finger von süßem und fettigem Essen zu lassen. Eine Studie lässt darauf schließen, dass diese Vorliebe erlernt ist.

23.03.2023