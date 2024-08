Mysteriöse Orca-Angriffe: «Boah, was für ein Riesenvieh!»

Madrid/Tarifa (dpa) - Die idyllische Bootsfahrt im Mittelmeer geriet für eine spanische Familie binnen Sekunden zum Horrortrip. Mehrere Orcas bedrängten plötzlich das Segelschiff und rissen ein großes Stück des über zwei Meter langen Ruderblattes ab. «Ich weiß nicht, ob diese Wale wirklich nur spielen wollten oder was auch immer, aber wenn man von einem acht Meter langen und mehrere Tonnen schweren Biest angegriffen wird, das seine Zähne in Aluminium versenken kann, bekommst du es mit der Angst zu tun», erzählte der Bootsbesitzer jüngst der spanischen Zeitung «El Mundo». Der geplante Schiffsurlaub der Familie endete abrupt - aber die Attacken hören nicht auf.

Der letzte größere Zwischenfall ereignete sich erst am 24. Juli vor der Küste von Tarifa an der Straße von Gibraltar. Das Segelboot «Bonhomme William» sendete sofort ein Notsignal, doch als die spanischen Einsatzkräfte eintrafen, war es schon halb untergegangen. Die drei Insassen - zwei Briten und ein Italiener - wurden rechtzeitig geborgen. «Die drei Geretteten sind wohlauf an Land gebracht, das Segelboot versinkt», meldete der spanische Seerettungsdienst auf dem Kurznachrichtendienst X.