Videostreaming

Netflix streicht rund 1.000 Jobs

Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming, wächst jedoch langsamer als erhofft. Mit dem Duo aus Paramount und Warner entsteht zudem ein starker Rivale. Jetzt gibt es Jobabbau.

Netflix wächst langsamer als erhofft und streicht rund 1.000 Jobs. (Archivbild) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa
Netflix wächst langsamer als erhofft und streicht rund 1.000 Jobs. (Archivbild)

Los Gatos (dpa) - Der Videostreaming-Marktführer Netflix reagiert auf ein langsameres Wachstum seines Geschäfts mit einem deutlichen Stellenabbau. Die Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos kündigten in einer E-Mail an die Mitarbeiter die Streichung von rund sechs Prozent der Arbeitsplätze an. Netflix hatte nach letzten Angaben Ende vergangenen Jahres rund 16.000 Beschäftigte. Damit dürfte der Abbau etwa 1.000 Jobs treffen.

Sarandos hatte vor einigen Wochen bei einem Konferenzauftritt gesagt, das Unternehmen wachse langsamer als ihm lieb wäre. Der Dienst ist die klare Nummer eins im Videostreaming-Geschäft mit mehr als 325 Millionen Kundenhaushalten nach jüngsten Angaben Ende 2025. Allerdings werden Nutzerzahlen nur noch unregelmäßig veröffentlicht. Im vergangenen Jahr versuchte Netflix, das Studiogeschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen - wurde aber vom Unterhaltungskonzern Paramount überboten. Paramount will nun versuchen, zusammen mit Warners Streamingdienst HBO Max einen starken Rivalen für Netflix zu schmieden.

Laut der vom Branchenblatt «Variety» veröffentlichten E-Mail sollen die Streichungen unter anderem die Bereiche Personal und Recht sowie Technologie treffen. Peters und Sarandos betonten demnach zugleich, dass Netflix weiterhin in wachstumsstarke Bereiche investieren werde. Man müsse allerdings diszipliniert sein und Prioritäten setzen, schrieben sie. Netflix legt kommende Woche aktuelle Quartalszahlen vor.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus
Hollywood-Deal

Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus

Die Klage von zwölf US-Bundesstaaten hält die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch Paramount auf. Der Mega-Deal wird vorerst pausiert.

24.07.2026

Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger
Video-Streaming

Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger

Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und wächst weiter. Die Sorgen der Anleger sind damit aber noch nicht zerstreut, der Aktienkurs sinkt.

16.07.2026

Paramount zu weiteren Zahlungen für Warner-Deal bereit
Bieterschlacht in Hollywood

Paramount zu weiteren Zahlungen für Warner-Deal bereit

Warner Bros. stimmte einer Übernahme durch Netflix zu, und der Hollywood-Konzern müsste 2,8 Milliarden Dollar zahlen, wenn er den Deal aufkündigt. Netflix-Rivale Paramount will die Zahlung übernehmen.

10.02.2026

Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
Video-Streaming

Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden

Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und wächst weiter. Aktionäre bekommen aber die teuren Übernahmepläne beim Hollywood-Urgestein Warner Bros. zu spüren.

20.01.2026

Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen
Kampf um Hollywood-Urgestein

Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen

Um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ist eine öffentliche Bieterschlacht entbrannt. Paramount will Netflix überbieten. Ein Schwiegersohn von Donald Trump ist beteiligt.

08.12.2025