Bild
Probleme bei Online-Dienst

Online-Plattform X gestört

Nutzer der Plattform X konnten sich am Nachmittag teilweise nicht anmelden. Auch der KI-Dienst Grok war betroffen. Was über die Ursache der Störung bekannt ist.

Die Online-Plattform X ist am Freitagnachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Foto: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire/dpa
Die Online-Plattform X ist am Freitagnachmittag in mehreren Ländern ausgefallen.

Austin (dpa) - Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist heute Nachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Auch am Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handele sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen, sondern eine technische Störung. Bei Portalen wie allestörungen.de häuften sich in mehreren Wellen Fehlermeldungen betroffener Nutzer. 

X basiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, den Musk im Herbst 2022 für rund 44 Milliarden Dollar kaufte. Nach der Übernahme gab es zunächst mehrfach technische Probleme, weil er bei der Infrastruktur den Rotstift ansetzte. Inzwischen gilt die Plattform aber wieder als technisch stabil.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erneute Störung bei Cloudflare bremst Online-Dienste aus
Internet-Störung

Erneute Störung bei Cloudflare bremst Online-Dienste aus

Mitte November machte eine technische Störung bei Cloudflare viele Webseiten und Online-Apps stundenlang unerreichbar. Nun hat der Dienst aus den USA erneut Probleme bereitet.

05.12.2025

Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen
Internet

Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

Google und YouTube sind derzeit in bestimmten Regionen nicht erreichbar. Auch deutsche Nutzer waren offenbar kurz betroffen.

04.09.2025

IT-Störung bei DHL
Paketversand

IT-Störung bei DHL

Im Netz klagen Nutzerinnen und Nutzer über Probleme mit DHL-Paketen - etwa an Packstationen. Das Unternehmen sagt, dass man mit «Hochdruck» an der Behebung arbeitet.

29.10.2024

Störung bei WhatsApp nach mehreren Stunden behoben
Internet

Störung bei WhatsApp nach mehreren Stunden behoben

WhatsApp kämpfte vorübergehend mit einer Störung. Auch Instagram und Messenger waren zeitweise betroffen.

04.04.2024

Kurznachrichtendienst

Störung bei Elon Musks Twitter-Nachfolger X

Vor gut einem Jahr kaufte der Tech-Milliardär Twitter und senkte die Kosten stark. Seitdem gibt es immer wieder Störungen. Nun gab es erneut weitreichende Probleme. Die Ursache bleibt unklar.

21.12.2023