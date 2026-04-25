Verdächtige Chats

OpenAI-Chef entschuldigt sich nach Schulmassaker in Kanada

Der ChatGPT-Betreiber sperrte die mutmaßliche spätere Täterin, die acht Menschen getötet haben soll, wegen Gewaltfantasien aus - alarmierte aber keine Behörden. Nun folgt eine Entschuldigung.

Die Gewalttat im Westen Kanadas schockierte das ganze Land. (Archivbild) Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa
Die Gewalttat im Westen Kanadas schockierte das ganze Land. (Archivbild)

Ottawa (dpa) - Zweieinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada hat sich OpenAI-Chef Sam Altman dafür entschuldigt, dass der ChatGPT-Betreiber Sicherheitsbehörden nicht über verdächtige KI-Chats der mutmaßlichen späteren Täterin unterrichtet hatte. «Das tut mir zutiefst leid», schrieb Altman in einem Brief an die Bewohner der Stadt Tumbler Ridge.

Bild

Die 18-jährige Tatverdächtige soll am 10. Februar im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet haben, sechs davon in einer Schule. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmaßlichen Schützin, die sich anschließend selbst tötete.

ChatGPT-Account gesperrt

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

OpenAI hatte einen Account der mutmaßlichen Täterin im vergangenen Juni gesperrt, nachdem automatisierten Überwachungssystemen in den Unterhaltungen von ihr entworfene Szenarien mit Waffengewalt aufgefallen waren. Das Unternehmen hielt einen Hinweis an die Behörden jedoch nicht für nötig. Nach der Tat entdeckte OpenAI einen weiteren ChatGPT-Account der mutmaßlichen Schützin.

Bild

Altman versicherte in dem Brief, dass OpenAI Wege finden wolle, «solche Tragödien» in der Zukunft zu verhindern. Das Schreiben wurde von der örtlichen Nachrichten-Webseite «Tumbler RidgeLines» veröffentlicht, OpenAI bestätigte die Echtheit des Dokuments.

Laut Polizei war bekannt, dass die Verdächtige psychische Probleme hatte. Nach Angaben der Ermittler war sie bei der Geburt als männlich registriert worden. Die Transition zur Frau habe Jahre vor der Tat begonnen, hieß es kurz nach den tödlichen Schüssen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Türkei: Chats nach tödlichen Schüssen an Schulen im Visier
Kriminalität

Türkei: Chats nach tödlichen Schüssen an Schulen im Visier

Die Behörden ermitteln nach Schüssen in zwei türkischen Schulen. Soziale Medien und Chats die Straftaten verherrlicht und zu Angriffen angestachelt haben sollen, geraten verstärkt in den Blick.

17.04.2026

Nach Schulmassaker: Minister sieht ChatGPT in der Pflicht
Kritik an Plattform-Betreiber

Nach Schulmassaker: Minister sieht ChatGPT in der Pflicht

Eine spätere Todesschützin nutzt ChatGPT - nach derzeitiger Kenntnis für die Ausgestaltung ihrer Gewaltfantasien. Kanadas KI-Minister verlangt, dass Warnzeichen schneller den Behörden gemeldet werden.

25.02.2026

Schulmassaker in Kanada: 18-Jährige fiel bei OpenAI auf
Verdächtige Chats

Schulmassaker in Kanada: 18-Jährige fiel bei OpenAI auf

Kürzlich wurden in Kanada acht Menschen erschossen, sechs von ihnen in einer Schule. Jetzt wird bekannt, dass Chatbot-Betreiber OpenAI schon vor der Tat das Konto der mutmaßlichen Schützin sperrte.

24.02.2026

Chefforscher verlässt ChatGPT-Firma OpenAI
Software

Chefforscher verlässt ChatGPT-Firma OpenAI

Ilya Sutskever verlässt OpenAI. Er war der Mitgründer und bisherige Forschungschef. Was sind seine Gründe?

15.05.2024

Software

Italiens Datenschutzbehörde stoppt ChatGPT

In Italien muss der Chatroboter ChatGPT eine Pause einlegen. Die dortige Datenschutzbehörde sieht gravierende Mängel und verfügte eine Sperre. Der Betreiber OpenAI hat nun knapp drei Wochen Zeit für eine Antwort.

31.03.2023