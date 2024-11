Studie vor UN-Plastikabkommen

Plastikmüll ließe sich durch vier Schritte stark verringern

Plastik sammelt sich auf Müllkippen an, in der Landschaft und in Ozeanen. Damit das weniger wird, verhandeln die UN über ein globales Plastikabkommen. Forschende machen einige Vorschläge dafür.