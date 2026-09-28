Raumfahrt

Riesen-Rakete Starship bricht zu mehrfacher Erdumrundung auf

In zehn Stunden mehrmals um die Erde? Das hat sich das Raumfahrtunternehmen SpaceX für den 14. Testflug seines Raketensystems Starship vorgenommen.

Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug Foto: Eric Gay/AP/dpa
Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug

Starbase (dpa) - Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk ist zu einem außergewöhnlichen Testflug aufgebrochen. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montagmorgen (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab. Geplant war eine rund zehnstündige Mission, bei der die Rakete in die Erdumlaufbahn einlenken und die Erde insgesamt etwa sechsmal umrunden soll. Das Einlenken in die Umlaufbahn klappte ersten Informationen von SpaceX zufolge nach Plan. 

Zudem sollten im Rahmen der Mission nach Angaben von SpaceX erstmals Starlink-Satelliten ausgesetzt werden. Diese sogenannten V3-Satelliten sollen nach ihrem Aussetzen ihre Antennen ausklappen, Solarpaneele entfalten und dann Verbindungen zur Erde und anderen Starlink-Satelliten herzustellen. Ersten Informationen von SpaceX zufolge schien auch das anfänglich weitgehend nach Plan zu funktionieren. Zuvor war das Aussetzen von Satelliten bei Tests schon mehrfach simuliert worden.

Raketensystem Starship ist größer als die Freiheitsstatue

Es ist bereits der 14. Testflug des Starship. Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug Foto: Eric Gay/AP/dpa
Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
SpaceX

Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen

Mit seiner Riesen-Rakete will Elon Musk zum Mars. Zwölf Tests gab es bereits, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ein weiterer konnte nun nicht wie geplant stattfinden. Was ging schief?

17.07.2026

Riesen-Rakete Starship absolviert elften Testflug
SpaceX-Projekt

Riesen-Rakete Starship absolviert elften Testflug

Mit der Riesen-Rakete Starship will Elon Musk zum Mars. Zehn Tests hat die Rakete bereits absolviert, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nun lief ein elfter weitgehend nach Plan.

14.10.2025

Riesen-Rakete Starship absolviert zehnten Testflug
SpaceX-Projekt

Riesen-Rakete Starship absolviert zehnten Testflug

Mit der Riesen-Rakete Starship will Elon Musk zum Mars. Neun Tests liefen anders als geplant, der zehnte wurde zweimal verschoben - und lief dann weitgehend nach Plan, inklusive neuem Meilenstein.

27.08.2025

Zehnter Testflug von Rakete Starship um einen Tag verschoben
SpaceX-Projekt

Zehnter Testflug von Rakete Starship um einen Tag verschoben

Mit dem größten Raketensystem der Raumfahrtgeschichte will Elon Musk zum Mars. Neun Tests liefen anders als geplant, nun wurde der zehnte Start um einen Tag verschoben.

25.08.2025

Raketensystem «Starship» beendet Testflug erfolgreich
Raumfahrt

Raketensystem «Starship» beendet Testflug erfolgreich

Mit einer Gesamthöhe von 120 Metern ist das «Starship» von Elon Musk größer als die Freiheitsstatue. Jetzt hat es bei einem fünften Testflug mehr geschafft als bei den vorherigen.

13.10.2024