Folgen des Klimawandels

Schätzung: Hitzesommer 2026 war in Europa tödlichster bisher

Noch nie gab es so viele Hitzetote in Europa wie im Sommer 2026. Das geht aus einer britischen Analyse hervor. Die Folgen der von Menschen gemachten Klimaerwärmung werden demnach immer deutlicher.

Einer Schätzung britischer Wissenschaftler zufolge gab noch nie so viele Hitzetote wie im Sommer 2026. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Einer Schätzung britischer Wissenschaftler zufolge gab noch nie so viele Hitzetote wie im Sommer 2026. (Symbolbild)

London (dpa) - Der Hitzesommer 2026 kostete nach Schätzung britischer Wissenschaftler in europäischen Städten etwa 50.000 Menschen das Leben - mehr als je zuvor. Fast zwei Drittel (65 Prozent) der Todesfälle führen die Forscher direkt auf den von Menschen verursachten Klimawandel zurück. 

Untersucht wurden die Daten aus gut 850 urbanen Zentren in der EU, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz, in denen etwa 40 Prozent der Bevölkerung der genannten Länder leben. Zum Vergleich: Für das Jahr 2022 wird in dieser Region von etwa 29.000 Hitzetoten ausgegangen. Der Anteil der Todesfälle, die dem Klimawandel zugerechnet wird, lag demnach damals noch bei 59 Prozent.

Die Wissenschaftler vom Imperial College London und der London School of Hygiene & Tropical Medicine entwickelten eine Methode zum Berechnen von Hitzetoten aus historischen Daten seit dem Jahr 2000 und verglichen sie mit tatsächlich gemeldeten Statistiken. Mit derselben Methode ermittelten sie dann eine hypothetische Zahl der Hitzetoten ohne die Effekte des anthropogenen Klimawandels. Aus der Differenz ergibt sich die Übersterblichkeit der durch Treibhausgasemissionen verursachten Erwärmung. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Juni war besonders tödlich 

Besonders drastisch wirkte sich den Forschern zufolge der Juni 2026 aus. Demnach entfiel fast ein Drittel aller Todesfälle durch Hitze auf den Zeitraum vom 17. Juni bis 1. Juli. Damals lagen die Temperaturen im Schnitt fünf Grad über dem Mittel der Vergleichszeiträume in den Jahren 1991 bis 2020.

Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel. (Archivbild) Foto: Martin Gerten/dpa
Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel. (Archivbild)

«Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Sommer 2026 der schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen war, was die hitzebedingte Sterblichkeit in weiten Teilen Europas angeht», sagte Clair Barnes, Forscherin für Extremwetter und Klimawandel am Imperial College. «Hinter diesen Statistiken stecken echte Menschen, die ihr Leben verloren haben, und Familien, die um sie trauern», so die Forscherin weiter.

«Entscheidend, dass wir Anpassungsbemühungen verstärken»

Den Wissenschaftlern zufolge starben nicht nur ältere Menschen an den Folgen der Hitze. Schätzungsweise 6.000 der 50.000 Hitzetoten seien unter 65 Jahre alt gewesen, betonten sie.

«Es wird immer deutlicher, dass unsere Städte schlecht an die steigenden Temperaturen angepasst sind, und es ist entscheidend, dass wir unsere Anpassungsbemühungen verstärken», betonte der Epidemiologe Pierre Masselot von der London School of Hygiene & Tropical Medicine. «Das bedeutet, die Städte durch mehr Grünflächen und weniger Umweltverschmutzung zu kühlen und die Bevölkerung medizinisch zu versorgen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
RKI: Bislang etwa 1.700 Hitzetote in Hessen
Gesundheit und Wetter

RKI: Bislang etwa 1.700 Hitzetote in Hessen

In Hessen sind bis Anfang August nach RKI-Schätzungen etwa 1.710 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben – mehr als in jedem Gesamtjahr seit 2016.

13.08.2026

RKI: Fast 10.000 hitzebedingte Tote in diesem Jahr
Hitzetote

RKI: Fast 10.000 hitzebedingte Tote in diesem Jahr

Mehrere Tausend Menschen sind laut RKI in diesem Jahr an den Folgen großer Hitze gestorben – mehr als in jedem Gesamtjahr seit 2016. Besonders betroffen sind ältere Menschen.

30.07.2026

RKI: Schon knapp 800 Hitzetote im Südwesten
Dramatische Wetterfolgen

RKI: Schon knapp 800 Hitzetote im Südwesten

Hohe Temperaturen gehen oft mit mehr Sterbefällen einher. In diesem Jahr sind bereits viele Menschen gestorben im Südwesten. Besonders ältere Menschen sind gefährdet.

09.07.2026

Rund 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimakrise
Erderwärmung

Rund 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimakrise

In europäischen Städten sind in diesem Sommer Tausende Menschen an extremer Hitze gestorben. Etwa zwei Drittel davon lassen sich auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen, wie eine Studie zeigt.

17.09.2025

UN: 85 Prozent mehr Hitzetote bei Senioren seit den 90ern
Herausforderung Klimawandel

UN: 85 Prozent mehr Hitzetote bei Senioren seit den 90ern

Der Klimawandel führt zu mehr Extremwetterlagen, darunter auch Hitzewellen. Für eine Bevölkerungsgruppe sieht ein Bericht des UN-Umweltprogramms besondere Risiken.

10.07.2025