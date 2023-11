Sonde «Lucy» nah an Asteroiden «Dinkinesh» vorbeigeflogen

New York (dpa) - Die Nasa-Sonde «Lucy» hat ihren ersten Asteroiden besucht. Die Sonde sei am Mittwoch in etwa 400 Kilometer Entfernung an dem Asteroiden «Dinkinesh» vorbeigeflogen und habe das Manöver erfolgreich überstanden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Es werde nun etwa eine Woche dauern, alle dabei gesammelten Daten zur Erde zu senden.