Reaktion auf Neo-Broker

Sparkassen öffnen App für Wertpapierhandel

Wertpapiere statt Tagesgeld: Die Sparkassen erweitern ihre App um den Handel mit Fonds und Aktien - Kampfansage an preisgünstige Neo-Broker inklusive.

Deutschlands Sparkassen wollen im Stil von Neo-Brokern mehr Kunden zu Wertpapieranlegern machen. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Deutschlands Sparkassen wollen im Stil von Neo-Brokern mehr Kunden zu Wertpapieranlegern machen. (Symbolbild)

Frankfurt/Berlin (dpa) - Deutschlands Sparkassen machen mit einem neuen digitalen Angebot zum Wertpapiersparen Neo-Brokern wie Trade Republic und Scalable Capital Konkurrenz. Mit «S-Neo» ermöglichen die Institute seit dieser Woche den Handel von mehr als 21.000 Wertpapieren wie ETFs (börsennotierten Indexfonds) direkt in der Sparkassen-App.

Zunächst steht das Angebot den 20 Millionen App-Nutzern zur Verfügung, von denen etwa die Hälfte kein Wertpapierdepot hat. Um den Jahreswechsel 2026/2027 ist eine Öffnung für Neukunden geplant.

Wie teuer «S-Neo» ist, entscheidet jede der bundesweit 338 Sparkassen selbst. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, hatte im März die Latte hoch gelegt: Er glaube, «dass wir im Gesamtpaket besser sein werden als jeder heutige Neo-Broker».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Späte Reaktion auf Digitalbanken

Neobanken, die sich von Anfang an auf das Smartphone-Banking spezialisiert haben, haben die Digitalisierung des Bankgeschäfts in den vergangenen Jahren vorangetrieben. Dazu gehören neben Trade Republic und Scalable Capital zum Beispiel auch N26 und Revolut. Diese Fintechs haben ihr Wachstum vor allem durch vergleichsweise niedrige Ausführungsgebühren, eine reduzierte Benutzeroberfläche und Zusatzanreize wie eine attraktive Verzinsung auf nicht investiertes Guthaben erzielt.

Die Sparkassen reagieren nun und wollen mit ihrer Initiative auch dafür sorgen, dass die gewaltigen Summen, die in Deutschland auf niedrig oder gar nicht verzinsten Konten schlummern, lukrativer angelegt werden. «Für viele Menschen ist der erste Schritt ins Wertpapiersparen noch immer mit Unsicherheit verbunden», erklärt der DSGV. «S-Neo soll diese Hürde senken und die Beschäftigung mit Sparplänen, Wertpapiergeschäften und langfristigem Vermögensaufbau erleichtern.»

Der Markterfolg von S-Neo dürfte aber auch davon abhängen, ob es den Sparkassen gelingt, attraktive Preismodelle aufzustellen, die halbwegs mit Trade Republic & Co. mithalten können. Für die Sparkassen spricht die hohe Zahl der bestehenden Kunden, die mit S-Neo gleich loslegen können, ohne eine zusätzliche App installieren oder ein neues Konto einrichten zu müssen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sparkassen und Volksbanken zahlen wenig Zinsen für Tagesgeld
Zinsvergleich

Sparkassen und Volksbanken zahlen wenig Zinsen für Tagesgeld

Sparer erhalten bei Sparkassen und Volksbanken oft deutlich weniger Zinsen als bei überregionalen Banken. Nun werden steigende Leitzinsen der EZB erwartet - und manche Kunden profitieren.

10.06.2026

Wertpapiere statt Tagesgeld: Offensive der Sparkassen
Reaktion auf Neo-Broker

Wertpapiere statt Tagesgeld: Offensive der Sparkassen

Privatleute parken Milliarden auf Sparkassen-Konten - und bekommen dafür kaum Zinsen. Das Geld könnte sinnvoll eingesetzt werden. Ein neues Angebot soll für Bewegung sorgen.

17.03.2026

Broker Trade Republic wird wertvollstes deutsches Start-up
Rasantes Wachstum

Broker Trade Republic wird wertvollstes deutsches Start-up

Die Finanzplattform wird mit nun 12,5 Milliarden Euro bewertet. Die vor allem bei jungen Menschen gefragte Berliner Firma wächst schnell - und überholt nun ein anderes prominentes Start-up.

17.12.2025

N26 schafft Gebühren beim Wertpapier-Handel ab
Neobank

N26 schafft Gebühren beim Wertpapier-Handel ab

Nach einer von der Bankenaufsicht verordneten Wachstumspause möchte die Smartphone-Bank N26 wieder zulegen und lockt mit einem kostenlosen Aktienhandel. Geld verdient die Neo-Bank an anderer Stelle.

23.01.2025

Investieren

Sparkassen-Chef rät zu langfristigen Anlagen statt Tagesgeld

Auf Tagesgeld bekommen Anleger bei vielen Sparkassen nur mickrige Zinsen. Deren Chef verteidigt das zögerliche Vorgehen - und rät zu langfristigeren Anlagen.

14.10.2023