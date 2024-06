«Starliner» soll zu bemanntem Testflug aufbrechen

Der Start war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme mehrfach verschoben worden, auch eine kurzfristige weitere Verschiebung ist nicht ausgeschlossen. Bereits zweimal waren Startversuche nur wenige Minuten vor dem geplanten Abheben abgebrochen worden, zuletzt vor wenigen Tagen. Dieser Abbruch hing nach Angaben der Nasa wahrscheinlich mit einem Fehler in einem Computersystem am Boden zusammen.

Läuft diesmal alles wie geplant, dann wird der «Starliner» am Donnerstag an der ISS erwartet. Für die Ankunft des «Starliner» war an der ISS extra der derzeit dort angedockte «Crew Dragon» an eine andere Andockstation umgezogen. Am Donnerstag gäbe es eine weitere Startmöglichkeit.