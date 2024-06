«Starliner» soll zu erstem bemannten Testflug aufbrechen

Cape Canaveral (dpa) - Nach jahrelangen Verzögerungen soll das krisengeplagte Raumschiff «Starliner» heute erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Mit den Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord soll das Raumschiff vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten.

Der Start war zuvor mehrfach verschoben worden, auch eine kurzfristige weitere Verschiebung ist nicht ausgeschlossen. Am 2., 5. und 6. Juni gäbe es nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa weitere Startmöglichkeiten. Die Wettervorhersage war den Angaben zufolge zunächst vorteilhaft für all diese Daten.

«Ich weiß, es war ein weiter Weg bis hierhin», sagte Nasa-Manager Steve Stich bei einer Pressekonferenz. «Aber jetzt bin ich einfach nur aufgeregt, hier zu sein.» Läuft alles wie geplant, dann wird der «Starliner» morgen, rund 25 Stunden nach dem Start, an der ISS erwartet, wo Wilmore und Williams rund eine Woche bleiben sollen. Wenige Stunden vor dem geplanten Start des «Starliner» soll noch ein mit Versorgungsnachschub beladener, unbemannter russischer «Progress»-Frachter an der ISS andocken.

Konkurrent SpaceX schickt dagegen bereits seit 2020 regelmäßig Crews zur ISS, derzeit ist schon die achte mit dem «Dragon» an der Raumstation. Für die anvisierte Ankunft des «Starliner» musste der «Crew Dragon» an der ISS gerade extra an eine andere Andockstation umgelegt werden.