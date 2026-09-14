Fernsehen

Streaming sorgt weiter für Wachstum im Bezahlmarkt

Netflix, Disney+ und Co. gehören für Millionen Menschen zum Alltag. Neue Zahlen zeigen, wie sich Abos und Umsätze bei Streaming und Pay-TV entwickeln.

Im vergangenen Jahr hatte Vaunet für 2025 noch mit einem Anstieg der Gesamtumsätze auf 5,8 Milliarden Euro gerechnet (Archivbild). Foto: Silas Stein/dpa
Im vergangenen Jahr hatte Vaunet für 2025 noch mit einem Anstieg der Gesamtumsätze auf 5,8 Milliarden Euro gerechnet (Archivbild).

Berlin (dpa) - Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste und Pay-TV-Sender in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Die Umsätze lagen 2025 wie im Vorjahr bei insgesamt 5,5 Milliarden Euro, wie der Verband Privater Medien (Vaunet) mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einem leichten Plus von 1,3 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro.

Streamingdienste sorgen für Wachstum

Für weiteres Wachstum sorgen vor allem kostenpflichtige Streamingdienste. Mit sogenannten Subscription-Video-on-Demand-Angeboten wurden 2025 rund 3,0 Milliarden Euro umgesetzt. In diesem Jahr könnten es nach der Prognose des Verbands 3,2 Milliarden Euro und damit 5 Prozent mehr werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beim Pay-TV lagen die Umsätze im vergangenen Jahr bei rund 2,0 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Vaunet einen leichten Rückgang auf 1,9 Milliarden Euro.

Mehr Abos trotz stabiler Umsätze

Die Zahl der Abonnenten von Video-Streamingdiensten stieg im vergangenen Jahr von 25,4 Millionen auf 25,9 Millionen. Für 2026 erwartet Vaunet einen weiteren Anstieg auf 26,7 Millionen.

Auch die Zahl der Pay-TV-Abonnements nahm zu. Sie stieg von 15,2 Millionen im Jahr 2024 auf 15,8 Millionen im vergangenen Jahr. Für 2026 rechnet der Verband mit 16,4 Millionen Abonnements.

Dass die Zahl der Abos zunimmt, während die Gesamtumsätze zuletzt stabil blieben, führt Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg vor allem auf einen stärker ausdifferenzierten Pay-TV-Markt zurück. Inzwischen gebe es auch Pay-TV-Plattformen mit weniger Programmen und anderen Preisen. Dadurch verändere sich das Verhältnis zwischen Umsatz und Abonnent.

Einen Trend zu häufigeren Wechseln zwischen Anbietern kann Vaunet nach Angaben Giersbergs in seinen Daten nicht erkennen. Zugleich gebe es weiterhin viele Mehrfachabos pro Haushalt.

Prognose für 2025 nicht erreicht

Im vergangenen Jahr hatte Vaunet für 2025 noch mit einem Anstieg der Gesamtumsätze auf 5,8 Milliarden Euro gerechnet. Tatsächlich blieben sie bei 5,5 Milliarden Euro. Giersberg räumte ein, dass der Verband mit seiner Prognose danebenlag. Nicht alle politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien konkret vorhersehbar gewesen, zudem habe es ein anderes Marktumfeld gegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Netflix, Amazon und Co sollen in Filmstandort investieren
Gesetz im Kabinett

Netflix, Amazon und Co sollen in Filmstandort investieren

Bei deutschen Filmstudios herrschte zeitweise Flaute - produziert wurde anderswo. Nun hofft Kulturstaatsminister Weimer auf die Wende und neue Blockbuster. Mit einer Klausel, die er gar nicht wollte.

27.05.2026

Wachstum bei Roche: Mehr Beschäftigte und höhere Umsätze
Pharmabranche

Wachstum bei Roche: Mehr Beschäftigte und höhere Umsätze

Roche meldet für 2025 mehr Beschäftigte und gestiegene Umsätze in Deutschland. Besonders die Pharma-Sparte entwickelt sich positiv, während das Diagnostik-Geschäft leicht nachgibt.

04.03.2026

Streaming

Günstigeres Werbe-Abo bringt Disney mehr Wachstum

Streaming-Dienste bieten günstigere Abos mit Anzeigen an und erhöhen zugleich die Preise für werbefreie Versionen. Das könnte Konsequenzen für die TV-Landschaft haben.

09.11.2023

Medien

Disney will gegen Streaming-Trittbrettfahrer durchgreifen

Disney hat genug von den hohen Verlusten im Streaming-Geschäft. Nun erhöht der Unterhaltungsriese erneut Abo-Preise - und will auch bei Passwort-Trittbrettfahrern durchgreifen.

10.08.2023

Medien

Disney senkt Verlust im Streaming-Geschäft

Das Sparprogramm von Konzernchef Bob Iger zeigt Wirkung: Disney war in der Lage, beim Videostreaming-Geschäft seine Verluste zu senken.

09.08.2023