Wachstum bei Roche: Mehr Beschäftigte und höhere Umsätze

Mannheim (dpa/lsw) - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat 2025 in Deutschland gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen mitteilte. Zum Ergebnis gab es keine Angaben. Roche ist in Deutschland unter anderem in Mannheim, in Grenzach-Wyhlen unweit der schweizerischen Grenze und im bayerischen Penzberg vertreten.

Die Pharma-Sparte des Konzerns legte beim Umsatz um 6,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Das Geschäft der Diagnostik-Sparte ging leicht um 1 Prozent auf 909 Millionen Euro zurück. Hintergrund ist das abnehmende Geschäft mit Blutzuckerteststreifen, weil der Trend schon seit längerem hin zur kontinuierlichen Glukosemessung geht. Der Rückgang in dem Bereich wurde erwartet.