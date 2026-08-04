Populärer Messenger

Telegram-App verschwand kurz aus iPhone-App-Store

Die Chat-App Telegram ist umstritten wegen Vorwürfen, nicht genug gegen Kriminelle und Extremisten zu unternehmen. Jetzt war der Messenger kurz aus Apples iPhone-App-Store verschwunden.

Telegram ist seit Jahren umstritten. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Telegram ist seit Jahren umstritten. (Archivbild)

San Francisco (dpa) - Die App des Messaging-Dienstes Telegram ist in der Nacht zum Dienstag für kurze Zeit aus der Download-Plattform für Apples iPhone verschwunden. Von Apple gab es zunächst keine Erklärung dazu, auch Telegram und der aus Russland stammende Gründer Pawel Durow machten in ihren Social-Media-Accounts keine Angaben zu den Gründen. In Googles Download-Plattform für Android-Smartphones - und auch für Apples Mac-Computer - blieben die Telegram-Apps verfügbar

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Kontroversen um Telegram. So wurde Durow 2024 in Frankreich wegen des Vorwurfs festgenommen, dass Telegram nicht ausreichend gegen den Missbrauch durch Kriminelle vorgehe. Die Behörden in Australien starteten ein Verfahren gegen Telegram wegen Vorwürfen, dass der Messaging-Dienst extremistische Beiträge nicht entdeckt und entfernt habe. 

Telegram spielt zugleich eine wichtige Rolle unter anderem im Ukraine-Konflikt, weil beide Seiten über den Dienst Informationen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges veröffentlichen. In Russland wurde Durow vergangene Woche auf eine Terroristen-Liste gesetzt. Ein Hintergrund waren Behauptungen, dass Telegram von ukrainischen Geheimdiensten genutzt werde, um Kontakt zu Russen anzubahnen. Telegram ist in Russland zwar blockiert, aber kann über verschlüsselte VPN-Verbindungen genutzt werden, die den Aufenthaltsort der Nutzer verschleiern.

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